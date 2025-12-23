قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
غزل المحلة يحرز هدف التقدم في شباك الأهلي ببطولة كأس عاصمة مصر
7 أحدهم مصابة بنزيف بالعين .. تطورات حالة مصابي عقار إمبابة المنهار
تقنين أوضاع الحيز العمراني في 2000 قرية .. تفاصيل
الصحة: 117 مليار جنيه تكلفة المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل للمحافظات
سيراميك كليوباترا يتأهل لدور الـ 16بكأس مصر بثنائية في أبوقير
رسميا الآن.. تحرك أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك
إعلام عبري: ضغوط أمريكية تدفع إسرائيل للتراجع عن تصريحات الاستيطان في غزة
أيام صيام شهر رجب التي كان الرسول يحرص عليها.. اعرف سُنة النبي
الصليب الأحمر: مستشفيات قطاع غزة تحت ضغط كبير .. وخيام النازحين متهالكة
فصل الخدمات عن المنطقة.. إخلاء العقارات المجاورة لعقار إمبابة المنهار
الخطيب يبحث إنشاء مصنع منسوجات تركي جديد باستثمارات 70 مليون دولار
لجنة القطاع التجاري تعلن قرب تطبيق لائحة موحدة بكليات التجارة والتخرج 3 سنوات
أخبار البلد

تقنين أوضاع الحيز العمراني في 2000 قرية .. تفاصيل

ايمان البكش

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة ، اجتماعاً اليوم مع الدكتور ولاء جاد الكريم مدير الوحدة المركزية للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة" بالوزارة .

 شهد الاجتماع استعراض تقرير تفصيلي حول الموقف التنفيذي والتشغيلي لمشروعات وتدخلات الإدارة المحلية بقري المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " والتي تتضمن توفير الأراضي المطلوبة لمشروعات المرحلة الأولي والثانية وموقف تشغيل مجمعات الخدمات الحكومية ومشروعات الأسواق والمواقف ونقاط الإطفاء وتدخلات التنمية الاقتصادية المحلية بالقرى المستهدفة لتوفير فرص عمل .

ومن جانبها أكدت الدكتورة منال عوض، أن الوزارة نجحت في توفير كافة قطع الأراضي المطلوبة للمشروعات بالتنسيق مع المحافظات بإجمالي ٥٥٤٥ قطعة أرض ، كما أعلنت وزيرة التنمية المحلية عن الإنتهاء من إستلام وتأثيث وتشغيل كافة مجمعات الخدمات الحكومية بإجمالي ٣٣٢ مجمع في ٢٠ محافظة تقدم الخدمات الإجرائية التي يحتاجها المواطنين ، كما تم الإنتهاء من إنشاء ١٢٢ سوق حضاري و٩٠ موقف سيارات نقل جماعي و١٢٢ نقطة إطفاء وجاري نهو ١٧ مشروع ما بين نقاط إطفاء وأسواق ومواقف مع بداية العام الجديد .

كما أعلنت الدكتورة منال عوض ، عن تشغيل ١٢٩ مشروعاً من هذه المشروعات بالفعل وجاري تشغيل باقي المشروعات تباعاً مطلع العام الجديد .

كما أعلنت وزيرة التنمية المحلية ، أنه تم الإنتهاء من إعداد دراسة متكاملة لتسكين الوحدات السكنية التي ر إنشاءها في إطار المبادرة ، وسيتم الإعلان عن طرحها واشتراطات تخصيصها بعد الإنتهاء من الدراسة .

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن وزارة التنمية المحلية تعمل علي دعم التنمية الاقتصادية بقري "حياة كريمة" من أجل خلق فرص عمل مستدامة والبناء علي مكتسبات البنية الأساسية التي تم تطويرها وذلك من خلال صندوق التنمية المحلية التابع للوزارة والذي قدم تمويلاً ل٢٦٤٥ مشروعاً بقري "حياة كريمة " من بداية المبادرة وكذلك من خلال التعاون مع شركاء التنمية الدوليين وأبرزهم برنامج الأغذية العالمي حيث يتم تنفيذ مشروعات رائدة لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة بالقري المستفيدة من "حياة كريمة" بمحافظات أسيوط سوهاج وقنا والأقصر وأسوان والمنيا وبني سويف .

وفيما يتعلق بالاستعداد للمرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية .. أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أنه تم إعداد خرائط محدثة للكتل العمرانية القائمة بالقري والبالغ عددها ١٦٦٧ قرية وفقاً للحيز  العمراني والكتل المتلاحمة الجاري تقنين أوضاعها وفقاً للاشتراطات المعمول بها في هذا الشأن ، كما تم توفير نحو ٥ آلاف قطعة أرض واتاحتها لجهات التنفيذ لتلبية احتياجاتها المطلوبة في مشروعات المرحلة الثانية.  

ووجهت وزيرة التنمية المحلية ، الوحدة المركزية لمبادرة "حياة كريمة " بالوزارة باستمرار المتابعة والتنسيق مع  المحافظات لتسريع وتيرة تشغيل كافة المشروعات المنتهية لاستفادة المواطنين منها ورفع تقارير دورية بالموقف التنفيذي بهذا الشأن .

التنمية المحلية منال عوض حياة كريمة

