قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
يعد تحطم طائرته بأنقرة .. من هو محمد الحداد رئيس أركان حكومة الدبيبة؟
حقق أمنيتها.. محافظ الغربية يستجيب لشكوى «مُسنّة» ويوفّر لها كرسيًا متحركًا ومساعدات إنسانية|صور
طريق استجابة الدعاء.. علي جمعة يوضح أركان المناجاة الخمسة
وفد من حكومة الدبيبة يتوجّه إلى أنقرة لمتابعة تطورات حادثة تحطم طائرة «الحداد»
ليبيا .. صلاح النمروش بديلاً للفريق محمد الحداد بعد مصرعه في تركيا
الديدان الشعرية.. لماذا يجب وضع الرنجة في الفريزر قبل تناولها؟ | نصائح مهمة
عمرها 38 عامًا.. ماذا تعرف عن الطائرة المُحطمة برئيس أركان حكومة الدبيبة فوق أنقرة؟
انفجـ.ـار في دار رعاية مُسنين بولاية بنسلفانيا الأمريكية يسفر عن مقتــ.ـل شخصين | شاهد
ترويج الشائعات والاتهامات.. خبير استراتيجي: مصر تتعرض لحملات تشويه من جهات معادية أبرزها الإخوان
كيف صنع حسن شحاتة جيلاً لا يُقهر في أمم أفريقيا؟.. نجم بتروجت يكشف كواليس 2008 |فيديو
عبوة ناسفة.. انفجار جديد يهز موسكو قرب مركز شرطة وإصابة ضابطين | شاهد
رئيسة الوزراء الإيطالية: 2025 عام صعب.. و 2026 سيكون أسوأ بكثير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إنجاز كبير.. وزير الاتصالات: مصر تقدمت 47 مركزا في مؤشر الحكومة الرقمية

وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
أ ش أ

أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس عمرو طلعت، وصول مصر إلى المركز الـ 22 على مستوى العالم في النضج الحكومي، موضحا أن مصر تقدمت 47 مركزا عالميا في مؤشر نضج الحكومة الرقمية 2025 ، وفقا لتقييم أجراه البنك الدولي.

وكشف الوزير - في تصريحات تلفزيونية مساء اليوم الثلاثاء- عن أن متوسط سرعة الإنترنت في مصر هذا العام وصل لـ 91 ميجابت/ ثانية، والاستثمارات في قطاع البنية التحتية الرقمية خلال السنوات الماضية تزيد عن 6.3 مليار دولار. 

وقال إن "مصر تقدمت 47 مركزا في مؤشر الحكومة الرقمية وهو إنجاز كبير"، موضحا أن مؤشر نضج الحكومة الرقمية يقيس 4 محاور منها البنية التحتية الرقمية ومدى التطور فيها ومدى جاهزيتها، إضافة إلى الخدمات الحكومية المرقمنة.

وأكد أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعمل على بناء القدرات والتدريب وتشجيع الفكر الإبداعي، مضيفا:"تقدمنا في مؤشر نضج الحكومة الرقمية هو نتاج لقدرتنا على تنفيذ استراتيجية مصر الرقمية التي تم إطلاقها".

وزير الاتصالات مصر المركز الـ 22 العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صرف المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات

موعد صرف المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات

وزيرة التنمية المحلية

تقنين أوضاع الحيز العمراني في 2000 قرية .. تفاصيل

الدولار

رسميا الآن.. تحرك أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك

قطع المياة

مساء الجمعة... قطع المياه لمدة 8 ساعات عن هذة المناطق

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب اليوم في مصر.. شوف عيار 21 وصل كام

فرقة إسماعيل الليثي

وفاة أحد أعضاء فرقة إسماعيل الليثي بعد تدهور حالته بالمستشفى

الدولار

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه الآن في البنوك

دواجن بيضاء

هتشتريها بكام بكرة؟.. تحرك أسعار الدواجن في الأسواق

بالصور

البروستاتا والثدى.. طعام غير متوقع بيمنع أخطر أنواع السرطان

سرطان البروستاتا
سرطان البروستاتا
سرطان البروستاتا

ندوات تدريبية لتعزيز منظومة العمل وتطوير مهارات العاملين بالقطاع الخاص بالشرقية

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

محافظ الشرقية يتفقد التوسعات الجديدة بشركة هاندا إيجيبت للمنسوجات بمدينة بلبيس

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

المزيد