إنجاز كبير.. وزير الاتصالات: مصر تقدمت 47 مركزا في مؤشر الحكومة الرقمية

أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس عمرو طلعت، وصول مصر إلى المركز الـ 22 على مستوى العالم في النضج الحكومي، موضحا أن مصر تقدمت 47 مركزا عالميا في مؤشر نضج الحكومة الرقمية 2025 ، وفقا لتقييم أجراه البنك الدولي.

وكشف الوزير - في تصريحات تلفزيونية مساء اليوم الثلاثاء- عن أن متوسط سرعة الإنترنت في مصر هذا العام وصل لـ 91 ميجابت/ ثانية، والاستثمارات في قطاع البنية التحتية الرقمية خلال السنوات الماضية تزيد عن 6.3 مليار دولار.

وقال إن "مصر تقدمت 47 مركزا في مؤشر الحكومة الرقمية وهو إنجاز كبير"، موضحا أن مؤشر نضج الحكومة الرقمية يقيس 4 محاور منها البنية التحتية الرقمية ومدى التطور فيها ومدى جاهزيتها، إضافة إلى الخدمات الحكومية المرقمنة.

وأكد أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعمل على بناء القدرات والتدريب وتشجيع الفكر الإبداعي، مضيفا:"تقدمنا في مؤشر نضج الحكومة الرقمية هو نتاج لقدرتنا على تنفيذ استراتيجية مصر الرقمية التي تم إطلاقها".