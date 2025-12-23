وفاة أحد أعضاء فرقة إسماعيل الليثي بعد تدهور حالته بالمستشفى

غيب الموت قبل قليل إسلام سري أحد أعضاء فرقة إسماعيل الليثي متأثرا بإصابته حيث مكث في المستشفى طيلة الفترة الماضية.



الراحل كان يعمل عازفًا في فرقة الفنان الراحل إسماعيل الليثي، وكان مصابًا في الحادث، وبقى بالمستشفي للعلاج ثم فارق الحياة بعد مضاعفات كبيرة أدت لتدهور حالته الصحية.





وقالت أرملة إسماعيل الليثي، في لايف لها قبل أيام: في كل الليلة دي اللي وقف جنبي 2 أو 3، أنا عارفة أنكم بتردوا غيبتي الدنيا صغيرة ومش دايمة لحد، لما رحت كشفت امبارح الدكتور قالي لازم تطلعي من الاكتئاب، لأني مش هينفع أتعب أكتر من كده أن ورايا بنتين بيتربوا، أتمنى الناس تسيبني في حالي واللي بيقول كلام مالوش لازمة كل واحد هيجيله يوم.



وتابعت: أنا بدعي على كل شخص اتكلم عليا إن ربنا يردلي حقي في الدنيا علشان يبقى عبرة، وفي كل حد شمت فيا إن جوزي اتاخد مني، بحق جاه النبي يتاخد جوزك منك منه بنفس الطريقة والإحساس.



واختتمت أرملة إسماعيل الليثي: مش مقدرين المصيبة اللي أنا فيها، أيًا كان اللي حصل الواحدة متتمناش أبدًا أن جوزها يروح منها، محدش يتخيل أن جوزها يروح من حياتها للأبد، لحد دلوقتي البنات متعرفش حاجة هقولهم إيه؟، لحد دلوقتي مش مستوعبين أن رضا راح، أقولهم إيه عن أبوهم؟.