حوادث

سم فى الخبز.. تفاصيل الحكم على قاتلة صغار دلجا وزوجها في المنيا

ايمن رياض

قضت محكمة جنايات المنيا، اليوم السبت، برئاسة المستشار م علاء الدين محمد عباس، وعضوية المستشارين حسين نجيدة وأحمد محمد نصر، وبأمانة سر أحمد سمير وعادل إمام، بالإعدام شنقًا للمتهمة "هاجر. ا"، 26 عامًا، بعد ثبوت تورطها في قتل زوجها وأطفالها الستة، في جريمة صادمة وقعت بقرية دلجا التابعة لمركز دير مواس  جنوب المنيا.


وجاء قرار المحكمة بإجماع الآراء، بعد ورود الرأي الشرعي من مفتي الجمهورية، الذي أيد الحكم الصادر بإعدام المتهمة، عقب ثبوت ارتكابها الجريمة العمد مع سبق الإصرار، بزعم التخلص من زوجها وأطفالها بسبب خلافات أسرية.

وشهدت جلسة النطق بالحكم اليوم حضورًا أمنيًا مكثفًا داخل وخارج قاعة المحكمة، حيث حضر عدد من أفراد أسرة الضحايا وعدد من الأهالي الذين تابعوا القضية منذ بدايتها، معبّرين عن ارتياحهم لصدور الحكم العادل، رافعين شعار "حقهم رجع"، ومؤكدين ثقتهم في نزاهة القضاء المصري.

وترجع أحداث الواقعة إلى شهر يوليو الماضي، حين استقبل مستشفى ديرمواس المركزي عددًا من حالات الوفاة من أسرة واحدة، قبل أن تكشف تحقيقات النيابة العامة تورط الزوجة الثانية، المتهمة، في دس مادة سامة داخل الخبز المقدم لزوجها وأطفاله الستة، ما أسفر عن وفاتهم تباعًا داخل منزلهم.

