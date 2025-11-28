قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
للمرة الثالثة.. جمال الصيرفي رئيسًا لنادي بيلا الرياضي بكفر الشيخ
بسبب الفساد..عضوة بالكونجرس تطالب مراجعة مساعدات أمريكا لـ أوكرانيا
ليز ميتشل تكشف أسرار نجاح فرقة بوني آم في زيارتها لمصر.. فيديو
تعليق غير متوقع من الدرديري على أداء ثلاثي الاهلي
هاني النحاس: مصر غيَّرت وجهة نظر برلمانات أوروبا تجاه القضية الفلسطينية
مدرب الجيش الملكي: قدمنا مباراة كبيرة أمام الأهلي وكنا الأفضل
ترتيب مجموعة الأهلي بعد التعادل مع الجيش الملكي المغربي بدوري أبطال إفريقيا
أروى جودة تحتفل بزفافها في أحد فنادق القاهرة بحضور نجوم الفن | صور
توروب: غير راضٍ عن نتيجة الأهلي أمام الجيش الملكي
محافظ جنوب سيناء: شرم الشيخ اليوم أصبحت نموذجًا يحتذى في استقطاب السياح
برعاية وزارة الاتصالات.. انتهاء فعاليات أول يوم من تصفيات مسابقة ديجيتوبيا
رسائل نارية.. أول تعليق من توروب بعد تعادل الأهلي مع الجيش الملكي
حوادث

محاكمة التيك توكر قمر الوكالة بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء .. غدا

قمر الوكالة
قمر الوكالة
رامي المهدي

تصدر المحكمة الاقتصادية، غدًا محاكمة التيك توكر  قمر الوكالة، بتهمة نشر مقاطع فيديو تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء، ومشاهد منافية للذوق العام، عبر حساباتها على مواقع التواصل.

محاكمة قمر الوكالة

كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على البلوجر قمر الوكالة لاتهامها بنشر مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء بالجيزة.

وأعلنت وزارة الداخلية في بيانها إنه في إطار ورود عدد من البلاغات ضد صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء والخروج على الآداب العامة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المذكورة مقيمة بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة، وبمواجهتها اعترفت بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

فيديوهات خادشة للحياء نشر فيديوهات خادشة للحياء المحكمة الاقتصادية الأجهزة الأمنية

الأرصاد الجوية

12 درجة فارق.. الأرصاد تفجر مفاجأة جديدة عن حالة الطقس

هبة الزياد

كانت حامل وربنا ما أرادش يكمل.. صديقة هبة الزياد تعلن مفاجأة

الاهلي

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا

التموين

رابط متاح الآن.. خطوات ضم الزوجة والأبناء على بطاقة التموين

ابنة محمد هنيدي

محمد هنيدي يحتفل بعقد قران ابنته فريدة في أجواء عائلية

هبة الزياد

عصير برتقال.. تفاصيل تكشف لأول مرة بشأن وفاة الإعلامية هبة الزياد

الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن

مش تمثيل.. التضامن تستجيب لـ"كارثة طبيعية" بـ 4 إجراءات على أرض الواقع

قانون الإجراءات الجنائية الجديد

التطبيق من أكتوبر.. القانون الجديد يجيز التصالح في الإعدام وتخفيف العقوبة

النجم هاني رمزي

وصول هاني رمزي لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح وتكريمه بحفل الختام

يسرا تُسلم حسين فهمي جائزة تكريمه بمهرجان مراكش

يسرا تسلم حسين فهمي جائزة تكريمه بمهرجان مراكش

محمد هنيدي يحتفل بعقد قران ابنته في أجواء عائلية بسيطة

محمد هنيدي يحتفل بعقد قران ابنته في أجواء عائلية بسيطة

بالصور

برج القوس حظك اليوم السبت 29 نوفمبر 2025.. لا تهدر طاقتك فيما لا يستحق

برج القوس
برج القوس
برج القوس

برج الحوت حظك اليوم السبت 29 نوفمبر 2025.. اترك اليوم يقودك

برج الحوت
برج الحوت
برج الحوت

برج الدلو حظك اليوم السبت 29 نوفمبر 2025.. خطواتك جزء من نضجك

برج الدلو حظك اليوم السبت 29 نوفمبر 2025.. خطواتك ليست ضياعًا بل جزء من نضجك
برج الدلو حظك اليوم السبت 29 نوفمبر 2025.. خطواتك ليست ضياعًا بل جزء من نضجك
برج الدلو حظك اليوم السبت 29 نوفمبر 2025.. خطواتك ليست ضياعًا بل جزء من نضجك

برج الجدي حظك اليوم السبت 29 نوفمبر 2025.. لا تتحرك بدافع القلق

برج الجدي حظك اليوم السبت 29 نوفمبر 2025.. لا تتحرك بدافع القلق
برج الجدي حظك اليوم السبت 29 نوفمبر 2025.. لا تتحرك بدافع القلق
برج الجدي حظك اليوم السبت 29 نوفمبر 2025.. لا تتحرك بدافع القلق

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

