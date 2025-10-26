يتخيل وجود شاب معها.. شاب يقتل شقيقته ويصيب والدته في النزهة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على شاب أنهى حياة شقيقته وأصاب والدته بسبب إدمانه مخدر الآيس وتخيله وجود شاب معها في المنزل.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من قسم شرطة النزهة تضمن ورود بلاغا من الأهالي بوقوع جريمة داخل شقة سكنية في دائرة القسم وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن.

بالانتقال والفحص تبين العثور على جثة فتاة بها عدة طعنات جثة هامدة وبجوارها والدتها مصابة بطعنات متفرقة وفي حالة خطر وتم نقل المصابة للمستشفى والجثة للمشرحة تحت تصرف النيابة.

وعقب تقنين الاجراءات ألقت أجهزة الأمن القبض على شقيق المجني عليها وتبين أنها قتل شقيقته وأصاب والدته بسبب إدمانه مخدر الآيس وتخيله أن شقيقته معها شاب في الشقة.