«النقض» ترفض الطعن المقدم من دفاع سعد الصغير على حكم حبسه 6 أشهر

مصطفي رجب

قضت محكمة النقض، برفض الطعن المقدم من دفاع  المطرب سعد الصغير على حكم حبسه 6 أشهر في اتهامه بحيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي، أثناء تفتيش حقائبه بمطار القاهرة، وتأييد حكم حبسه.

وكانت محكمة استئناف شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، قضت بقبول الاستئناف المقدم المطرب الشعبي سعد الصغير شكلاً وتخفيف الحكم الصادر ضده بالسجن 6 أشهر بدلًا من 3 سنوات مع الشغل، بتهمة حيازة مواد مخدرة خلال وجوده بمطار القاهرة قادمًا من أمريكا.


 

وجاء في التقرير الطبي الخاص بالمطرب سعد الصغير الصادر من المؤسسة العلاجية بمستشفى هليوبوليس، أنه حضر إلى المستشفى يعاني من آلام بالبطن وعليه تم عمل الفحوصات اللازمة واستدعى ذلك حجزه بالمستشفى، ولم يفد التقرير الطبي بوجود أية توصيات بتعاطي مخدر الترامادول.


 استمعت هيئة المحكمة في الجلسة الماضية إلى أقوال المطرب سعد الصغير فى اتهامه بحيازة الحشيش والترامادول المخدر بقصد التعاطى.


 وقال المطرب سعد الصغير أمام هيئة المحكمة إنه لا يتعاطى المواد المخدرة، مؤكدًا أنه حال ضبطه بمطار القاهرة قال لموظفى الجمارك : “افتحوا السجاير وجربوها”.


 القصة الكاملة لرحلة سعد الصغير من أمريكا وصولًا للحبس ثم لمحكمة الجنايات


 في الثلاثاء 10 سبتمبر 2024 

قامت السلطات خلال الساعات الأولى من صباح الثلاثاء 10 سبتمبر بالقبض على المطرب سعد الصغير داخل صالة مطار القاهرة الدولي، وذلك أثناء عودته من أمريكا حيث كان بحوزته بعض المواد المخدرة.

ونشرت مصلحة الجمارك المصرية، تفاصيل المضبوطات التي وجدها رجال الجمارك بمطار القاهرة الدولي، بحوزة المطرب سعد الصغير، أثناء عودته من خارج البلاد، وتم تحرير محضر بشأنها.

وقالت مصلحة الجمارك: “تمكن رجال الجمارك بمبني الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور أحمد سعد عبد المطلب، مدير عام الجمارك، بمبنى الركاب رقم من ضبط عدد من العبوات الخاصة بالسجائر الإلكترونية بها مخدر الماريجوانا".

وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة الخطوط الجوية القطرية القادمة من الدوحة، استوقف محمد جمال فرج، مأمور الجمرك المعين عليى لجنة الخط الأخضر، أحد الركاب من الشخصيات المعروفة أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية نظرًا لقصر مدة سفره وكثرة تردده، وبالعرض على خالد شعبان، مدير الحركة المشرف على صالة الوصول، قام بتكليف أحمد حسين أبو العلا، مأمور الجمرك المعين على جهاز الفحص بالأشعة، بتمرير حقيبة الراكب على الجهاز فتلاحظ وجود كثافات عضوية داخل الحقيبة. 

بالعرض على أحمد حسن الحكش، مدير إدارة الجمرك، قام بتكليف محمد عبد المحسن وأحمد حمدي عبد العال، مأمورى الجمرك، بتفتيش حقيبة الراكب بدقة، فتبين وجود 9 عبوات خاصة بالسجائر الإلكترونية بهم مخدر الماريجوانا، وقرر أحمد حسن الحكش، مدير إدارة الجمرك، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى للراكب وعرضه على الدكتور أحمد سعد عبد المطلب، مدير عام الجمارك بمبنى الركاب رقم 2، والدكتور ماجد موسى، رئيس الإدارة المركزية، واللذان أحالا الراكب للنيابة المختصة والتي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

الأربعاء 11 سبتمبر 2024

 اصطحبت قوة أمنية المطرب الشعبي سعد الصغير وسط حراسة مشددة إلى مصلحة الطب الشرعي لتنفيذ قرار النيابة العامة بالقاهرة بأخذ عينة من دمائه لتحليلها وبيان احتوائها على أي مواد مخدرة وبيان نوع المادة المخدرة إذا ثبت تعاطيه أي من المواد المدرجة بجدول المخدرات.

 

الخميس 12 سبتمبر 2024


 جدّد قاضي المعارضات بمحكمة جنح النزهة، حبس المطرب الشعبي سعد الصغير، 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تُجرى معه في اتهامه، بحيازة زيت المارجوانا المخدر أثناء قدومه من إحدى الدول إلى مطار القاهرة، وذلك عبر تقنية الفيديوكونفرانس "تجديد الحبس عن بعد".

 

الجمعة 13 سبتمبر 2024


 نشرت برلنتي عامر - طليقة المطرب سعد الصغير - صورة له عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وذلك بعد قرار تجديد حبسه 15 يومًا، بعد ضبطه بالمطار وبحوزته مخدر الماريجوانا.
 

وعلقت برلنتي عامر على صورة سعد الصغير، بسورة الفلق (إحدى سور الرقية الشرعية، فكتبت: «(بسم الله الرحمن الرحيم) قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفثت في العقد ومن شر حاسد إذا حسد (صدق الله العظيم)».

 

السبت 14 سبتمبر 2024

أكدت التحريات في قضية القبض على المطرب سعد الصغير خلال تفتيشه داخل مطار القاهرة قادمًا من الدوحة، أنه عثر بحوزته على 9 سجائر الكترونية "فيب" يشبته احتوائها على مواد مخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.


 الأحد 15 سبتمبر 2024


 كشفت مصادر أن سعد الصغير يعيش حالة من الحزن الشديد داخل محبسة بسبب حبسه لحيازته مواد مخدرة، وأنه دائم الصلاة وقراءة القرآن خلال الفترة الحالية داخل محبسة كما أنه يتناول الطعام الخاص به من الكانتين الخاص بمحبسه كما أنه لا يتحدث مع أحد نهائيًا من زملائه فى المحبس وطلب من دفاعه محاولة إخلاء سبيله بأى كفالة مالية.


 الاثنين 16 سبتمبر 2024

أمرت النيابة العامة بإحالة سعد الصغير محبوسًا إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبته على ما أُسند إليه من ارتكابه جناية إحراز جوهَرَي الحشيش والترامادول المخدريْن بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونيًا.

محكمة النقض الطعن المقدم من دفاع المطرب سعد الصغير سعد الصغير مواد مخدرة

