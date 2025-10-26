بحوزتهم 4 بنادق .. القبض على طرفي مشاجرة في أسيوط

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن صوت إطلاق أعيرة نارية بإحدى القرى بأسيوط.

بالفحــــص تبين أنه بتاريخ 18 سبتمبر الماضى تبلغ لمركز شرطة أبنوب بأسيوط بحدوث مشاجرة بين طرف أول شخصين "أحدهما القائم على تصوير المقطع" ، وطرف ثان شخصين، جميعهم مقيمون بدائرة المركز، لخلافات بينهم حول الجيرة تبادلوا خلالها إطلاق الأعيرة النارية دون حدوث ثمة إصابات ، وأمكن ضبط طرفى المشاجرة فى حينه وبحوزتهم (4 بنادق آلية) المستخدمين فى الواقعة، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه لذات السبب.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه.. وتولت النيابة العامة التحقيق.