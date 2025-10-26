إصابة 6 أشخاص في تصادم بالطريق الإقليمي بالشرقية

أصيب 6 أشخاص بكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد اثر وقوع حادث تصادم سيارتين بالطريق الإقليمي السعديين اتجاه العاشر دائرة محافظة الشرقية وتم نقل المصابين إلى مستشفى السعديين وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى السعديين يفيد استقبال 6 أشخاص مصابين بكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم إثر وقوع حادث تصادم سيارتين بالطريق الإقليمي السعديين اتجاه العاشر دائرة محافظة الشرقية ،وتم نقل المصابين إلى مستشفى السعديين وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.