عالمة مصريات فرنسية: المتحف المصري الكبير دعوة للعالم لاكتشاف ثراء الحضارة المصرية القديمة
من الصناعة إلى التعليم.. مدبولي يفاجئ مدرسة ابتدائية بالسويس ويتفقد سير العملية التعليمية
الطفلة ريـتـاج.. الفلسطينية التي جلست بجوار الرئيس السيسي تحمل وجع غزة
بعد فيديو تجاهل هشام ماجد.. أحمد فهمي يخرج عن صمته ويكشف الحقيقة | فيديوجراف
أسامة حسني يكشف عن منافس القلعة الحمراء.. تفاصيل
محافظ الدقهلية: الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتطوير القطاع الصحي وتحسين الخدمات للمواطنين
ببطاقات مضروبة.. موظفان بخدمة العملاء يستوليان على أرقام هواتف المواطنين المميزة لإعادة بيعها
الداخلية تداهم أوكار الكيف.. مقتل 4 عناصر خطرة وضبط مخدرات بـ 88 مليون جنيه
ماليزيا والبرازيل تؤيدان الدعوى المرفوعة ضد إسرائيل بتهمة الإبادة في غزة
تفاصيل جديدة في دعوي حبس رفعتها طليقة نجم الأهلي | خاص
سعر أشهر عيار ذهب صباح اليوم 26-10-2025
موعد مباراة بيراميدز والتأمين الإثيوبي في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا
محافظات

الأسر المنتجة بالشرقية يشاركون بصناعات في معرض الوادى الجديد الزراعى

الشرقية
الشرقية
محمد الطحاوي

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على إهتمام الدولة وقيادتها السياسية بدعم وتطوير الصناعات الحرفية وما تساهم به في التمكين الإقتصادى للمرأة والشباب وتنمية المجتمعات المحلية عن طريق تنظيم المعارض بجميع أنحاء الجمهورية وذلك لدعم إنتاج وتسويق المنتجات الحرفية والتراثية.

في سياق متصل أشاد محافظ الشرقية بتخصيص مساحة لكل محافظة لعرض منتجاتها التراثية واليدوية والحرفية بشكل مجانى في معرض الوادى الجديد الزراعى " EGY AGRI" فى نسختة الثانية والذى تنظمه محافظة الوادى الجديد بالتنسيق مع وزارة الزراعة وذلك لدعم صغار الحرفيين وإتاحة الفرصة لمنتجى الحرف اليدوية والتراثية للتسويق لمنتجاتهم .

 ومن جانبها أشارت الدكتورة رشا حسن مدير إدارة السياحة بالديوان العام  أنه تم مشاركة 3 عارضين  من مشروع أيادى مصر الشرقية والأسر المنتجة بمعرض الوادى الجديد الزراعى " EGY AGRI"  بمنتجات يدوية  وهى ( الكليم - الريزن - السجاد ) وذلك في الفترة من 25 حتى   26 أكتوبر الجاري ، مضيفة أنه تم توفير إنتقالات للعارضين من أمام ديوان عام المحافظة ، لتيسير اشتراك العارضين بمعرض الوادى الجديد الزراعى.

 والجدير بالذكر ان المعرض الزراعى بالوادى الجديد ، افتتحته أمس  وزيرا التنمية المحلية والزراعة ومحافظ الوادي الجديد بمشاركة عدد من المحافظين ونوابهم ورؤساء الهيئات العامة والسفراء بأرض المعارض بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، ، بمشاركة 110 عارض من قطاعات الإنتاج الزراعي، التصنيع الغذائي، الطاقة المتجددة، الحرف اليدوية، ومنتجات أيادي مصر من مختلف المحافظات.

