الأسر المنتجة بالشرقية يشاركون بصناعات في معرض الوادى الجديد الزراعى

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على إهتمام الدولة وقيادتها السياسية بدعم وتطوير الصناعات الحرفية وما تساهم به في التمكين الإقتصادى للمرأة والشباب وتنمية المجتمعات المحلية عن طريق تنظيم المعارض بجميع أنحاء الجمهورية وذلك لدعم إنتاج وتسويق المنتجات الحرفية والتراثية.

في سياق متصل أشاد محافظ الشرقية بتخصيص مساحة لكل محافظة لعرض منتجاتها التراثية واليدوية والحرفية بشكل مجانى في معرض الوادى الجديد الزراعى " EGY AGRI" فى نسختة الثانية والذى تنظمه محافظة الوادى الجديد بالتنسيق مع وزارة الزراعة وذلك لدعم صغار الحرفيين وإتاحة الفرصة لمنتجى الحرف اليدوية والتراثية للتسويق لمنتجاتهم .

ومن جانبها أشارت الدكتورة رشا حسن مدير إدارة السياحة بالديوان العام أنه تم مشاركة 3 عارضين من مشروع أيادى مصر الشرقية والأسر المنتجة بمعرض الوادى الجديد الزراعى " EGY AGRI" بمنتجات يدوية وهى ( الكليم - الريزن - السجاد ) وذلك في الفترة من 25 حتى 26 أكتوبر الجاري ، مضيفة أنه تم توفير إنتقالات للعارضين من أمام ديوان عام المحافظة ، لتيسير اشتراك العارضين بمعرض الوادى الجديد الزراعى.

والجدير بالذكر ان المعرض الزراعى بالوادى الجديد ، افتتحته أمس وزيرا التنمية المحلية والزراعة ومحافظ الوادي الجديد بمشاركة عدد من المحافظين ونوابهم ورؤساء الهيئات العامة والسفراء بأرض المعارض بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، ، بمشاركة 110 عارض من قطاعات الإنتاج الزراعي، التصنيع الغذائي، الطاقة المتجددة، الحرف اليدوية، ومنتجات أيادي مصر من مختلف المحافظات.