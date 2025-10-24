الشرقية أولى الجمهورية في مبادرة 100 يوم صحة

أكد الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية ان محافظة الشرقية اختتمت فعاليات مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ١٠٠ يوم صحة، بتصدرها لجميع محافظات الجمهورية، بعد تقديم ٧ مليون و ٦٦٥ ألف و ١٧٨ خدمة للمواطنين بالمحافظة، وبعد تصدرها أيضاً للشهر الثالث على التوالي في تنفيذ المبادرات الرئاسية، حيث احتلت الفرق الطبية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية المركز الأول على مستوى الجمهورية خلال شهر سبتمبر الماضي، في مبادرة الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، ومبادرة دعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، وذلك بعد تصدرها هذه المبادرات الرئاسية خلال شهر يوليو وأغسطس أيضاً، لتواصل المحافظة ريادتها في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.

أضاف وكيل وزارة الصحة أن تصدر الشرقية بصورة عامة خلال ١٠٠ يوم صحة، وللشهر الثالث على التوالي لجميع المحافظات إنما يدل على مدى الجهد الكبير المبذول من الفرق الطبية والإشرافية بصحة الشرقية، وحرصهم على تنفيذ خطة المبادرات الرئاسية، وفحص المواطنين وتقديم الخدمات الطبية لهم، حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، مقدماً لهم الشكر والتقدير لجهودهم المخلصة المبذولة، وكذلك الشكر الموصول للدكتور بهاء أبوشعيشع وكيل المديرية، وللدكتور فادي جلال مدير عام الطب الوقائي، وللدكتورة مريم محمود مدير إدارة المبادرات الرئاسية، ولجميع مديري العموم ومديري الإدارات الفنية بالمديرية، ومديري الإدارات الصحية، ومديري المستشفيات العامة والمركزية والنوعية بالمحافظة، وجميع الفرق الإشرافية والطبية، والمشاركين في هذا العمل، ومؤكداً أن هذا النجاح إنما يحفز الفرق الطبية والإشرافية على بذل المزيد من الجهد والعطاء للحفاظ على صحة المواطنين، وتحقيق أهداف المبادرات الرئاسية الصحية، كما وجه وكيل الوزارة الشكر لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، ولمحافظ الشرقية على دعمهما المتواصل للمنظومة الصحية بمحافظة الشرقية.

وأوضح محمود عبدالفتاح مدير الإعلام والعلاقات العامة بالمديرية، أن صحة الشرقية قدمت الخدمة خلال ١٠٠ يوم صحة لعدد ١٥١١٠٦٤ مواطن بالمبادرات الرئاسية، وتقديم ٣٣٢٥٢٩٩ خدمة بالمستشفيات، وتقديم التوعية الصحية لعدد ٨٦٥٣٨٥ مواطن، والخدمة لعدد ١١٤٩٧١٤ مواطن بوحدات الرعاية الأولية، وخدمات تنظيم الأسرة لعدد ٧٧٨٤٦٦ سيدة، وخدمات القوافل الطبية لعدد ٣٥٢٥٠ مواطن، كما احتلت المحافظة المركز الأول خلال شهر سبتمبر في مبادرة الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية بعد تقديم الخدمة لأكثر من ١٤٢ ألف مواطن، وكذلك تحقيق المركز الأول في الزيارات الدورية لمبادرة دعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، بعد أن حققت أكثر من ٢٢١ ألف زيارة.