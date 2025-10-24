قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي يؤيد مرشحا معاديا لإسرائيل لمنصب عمدة نيويورك
المتحف المصري الكبير| هدية مصر للعالم .. استعدادات مكثفة تمهيدًا لافتتاحه
إضافة المواليد وضم أفراد الأسرة على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط
طلب مفاجئ من طارق العريان لزوجته على الهواء.. شاهد ماذا قال؟
الفيلم المصري المستعمرة يحصد جائزة نجمة الجونة البرونزية
تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس غد السبت
تحويل سيارتك إلي غاز بدون جنيه مقدم .. البترول توضح الخطوات وطريقة التقديم
بتشتغل بالضوء.. نيسان تكشف عن سيارة بتقنية مطورة لا تستخدم البنزين
فيريرا يرفض طلبا مهما للاعبي الزمالك بعد الفوز على ديكيداها
لو انتي قدامي دلوقتي كنت ضربتك علقة محترمة .. رد حسام موافي على سائلة
إطلاق نار على مركبة حاولت دخول قاعدة خفر السواحل بخليج سان فرانسيسكو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

الشرقية أولى الجمهورية في مبادرة 100 يوم صحة

صحة الشرقية
صحة الشرقية
محمد الطحاوي

أكد الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية ان محافظة الشرقية اختتمت فعاليات مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ١٠٠ يوم صحة، بتصدرها لجميع محافظات الجمهورية، بعد تقديم ٧ مليون و ٦٦٥ ألف و ١٧٨ خدمة للمواطنين بالمحافظة، وبعد تصدرها أيضاً للشهر الثالث على التوالي في تنفيذ المبادرات الرئاسية، حيث احتلت الفرق الطبية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية المركز الأول على مستوى الجمهورية خلال شهر سبتمبر الماضي، في مبادرة الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، ومبادرة دعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، وذلك بعد تصدرها هذه المبادرات الرئاسية خلال شهر يوليو وأغسطس أيضاً، لتواصل المحافظة ريادتها في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.

أضاف وكيل وزارة الصحة أن تصدر الشرقية بصورة عامة خلال ١٠٠ يوم صحة، وللشهر الثالث على التوالي لجميع المحافظات إنما يدل على مدى الجهد الكبير المبذول من الفرق الطبية والإشرافية بصحة الشرقية، وحرصهم على تنفيذ خطة المبادرات الرئاسية، وفحص المواطنين وتقديم الخدمات الطبية لهم، حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، مقدماً لهم الشكر والتقدير لجهودهم المخلصة المبذولة، وكذلك الشكر الموصول للدكتور بهاء أبوشعيشع وكيل المديرية، وللدكتور فادي جلال مدير عام الطب الوقائي، وللدكتورة مريم محمود مدير إدارة المبادرات الرئاسية، ولجميع مديري العموم ومديري الإدارات الفنية بالمديرية، ومديري الإدارات الصحية، ومديري المستشفيات العامة والمركزية والنوعية بالمحافظة، وجميع الفرق الإشرافية والطبية، والمشاركين في هذا العمل، ومؤكداً أن هذا النجاح إنما يحفز الفرق الطبية والإشرافية على بذل المزيد من الجهد والعطاء للحفاظ على صحة المواطنين، وتحقيق أهداف المبادرات الرئاسية الصحية، كما وجه وكيل الوزارة الشكر لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، ولمحافظ الشرقية على دعمهما المتواصل للمنظومة الصحية بمحافظة الشرقية.

وأوضح محمود عبدالفتاح مدير الإعلام والعلاقات العامة بالمديرية، أن صحة الشرقية قدمت الخدمة خلال ١٠٠ يوم صحة لعدد ١٥١١٠٦٤ مواطن بالمبادرات الرئاسية، وتقديم ٣٣٢٥٢٩٩ خدمة بالمستشفيات، وتقديم التوعية الصحية لعدد ٨٦٥٣٨٥ مواطن، والخدمة لعدد ١١٤٩٧١٤ مواطن بوحدات الرعاية الأولية، وخدمات تنظيم الأسرة لعدد ٧٧٨٤٦٦ سيدة، وخدمات القوافل الطبية لعدد ٣٥٢٥٠ مواطن، كما احتلت المحافظة المركز الأول خلال شهر سبتمبر في مبادرة الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية بعد تقديم الخدمة لأكثر من ١٤٢ ألف مواطن، وكذلك تحقيق المركز الأول في الزيارات الدورية لمبادرة دعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، بعد أن حققت أكثر من ٢٢١ ألف زيارة.

الشرقية محافظة الشرقية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منة شلبي وأحمد الجنايني

بعد تأكيد خبر زواجهما .. فارق العمر بين منة شلبي وأحمد الجنايني

البنك الاهلي

هتعمل فلوس.. تفاصيل الشهادات الإدخارية من البنك الأهلي

السعودية

الديوان الملكي: وفاة 2 من أميرات السعودية.. تعرف على التفاصيل

سعر الذهب

تحرك جديد لسعر الذهب مساء اليوم الجمعة 24-10-2025

تغيير الساعة مع بدء التوقيت الشتوي رسميًا في هذا الموعد

تغيير الساعة رسميًا.. بدء التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

الرئيس السيسي

تكليفات حاسمة للحكومة.. الرئيس السيسي يحدد أولويات المرحلة المقبلة

اللوتري الأمريكي.. خطوات ورابط التسجيل في قرعة الهجرة إلى أمريكا 2025

اللوتري الأمريكي.. خطوات ورابط التسجيل في قرعة الهجرة إلى أمريكا 2025

زواج منة شلبي

زواج منة شلبي من أحمد الجنايني.. القصة الكاملة وفارق السن بينهما

ترشيحاتنا

السفارة الإسرائيلية في روما

مؤيدون للفلسطينيين يتظاهرون أمام السفارة الإسرائيلية في روما

الخطوط الجوية الأمريكية

اعتبارا من مارس .. الخطوط الجوية الأمريكية تستأنف رحلاتها إلى إسرائيل

جنوب لبنان

وسائل إعلام لبنانية: طائرة مسيرة ألقت قنبلة صوتية في وادٍ جنوب البلاد

بالصور

طريقة عمل الدجاج الكرسبي في البيت.. مقرمش زي المطاعم

طريقة عمل الدجاج الكرسبي في البيت
طريقة عمل الدجاج الكرسبي في البيت
طريقة عمل الدجاج الكرسبي في البيت

الشرقية أولى الجمهورية في مبادرة 100 يوم صحة

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

تريندات ألوان أظافر موضة شتاء 2026 .. مزيج من الجرأة والرقي

أحدث صيحات ألوان الأظافر لشتاء 2026
أحدث صيحات ألوان الأظافر لشتاء 2026
أحدث صيحات ألوان الأظافر لشتاء 2026

بعد زواجها .. شاهد منة شلبي تخطف الأنظار بإطلالات راقية في مهرجان الجونة 2025

أجمل إطلالات منة شلبي في مهرجان الجونة السينمائي 2025 بعد إعلان زواجها
أجمل إطلالات منة شلبي في مهرجان الجونة السينمائي 2025 بعد إعلان زواجها
أجمل إطلالات منة شلبي في مهرجان الجونة السينمائي 2025 بعد إعلان زواجها

فيديو

زواج منة شلبي

بعد أنباء عن زواجهما.. أول ظهور لـ منة شلبي والمنتج أحمد الجنايني

المخرج محمد سامي

واسطة ولا قصدهم حد تاني.. المخرج محمد سامي في قائمة أوسم 100 رجل في العالم

صبري فواز

حقـ ير ومنافق.. صبري فواز يرد على مهاجميه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: مصر والرئيس السيسي.. قيادة لا تساوم على المبادئ ولا تتخلى عن الأشقاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من يكتب تاريخنا.. ولمصلحة من؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رسالة رئيس مصر للعالم من قلب أوروبا

المزيد