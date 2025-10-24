شباب ورياضة الشرقية تطلق اختبارات تحديد المستوى في اللغات الأجنبية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية علي الدور الفعال لمديرية الشباب والرياضة في تنمية مهارات الشباب، وتشجيعهم على المشاركة الإيجابية في الأنشطة الرياضية والثقافية كذلك دورها في تعزيز الصحة النفسية والجسدية للشباب وتوفير بيئة داعمة للتطور الشخصي والإجتماعي.

ومن جانبه أوضح الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة قيام إدارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية بتنفيذ اختبارات تحديد المستوى في اللغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية، وذلك ضمن فعاليات البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغات الذي تنفذه الوزارة على مستوى محافظات الجمهورية.

أشار وكيل وزارة الشباب والرياضة إلي أن الهدف من البرنامج هو تنمية مهارات الشباب اللغوية وتأهيلهم لسوق العمل من خلال دراسة اللغات الأكثر طلبًا، بما يعزز قدراتهم في التواصل والإنفتاح الثقافي والمعرفي،وذلك تنفيذًا لأهداف المبادرة الرئاسية “بداية ” موضحا" أن البرنامج ينفذ بالتعاون مع الجامعات والمعاهد العليا ومعاهد اللغات، للتدريب على اللغات الأكثر طلبًا في سوق العمل وهي (الإنجليزية - الفرنسية - الألمانية - الإسبانية - الروسية - التركية - الصينية) حيث تتحمل الوزارة 50% من تكلفة التدريب دعمًا للشباب وتشجيعًا لهم على تنمية مهاراتهم اللغويةمما يساهم في تعزيز فرصهم المستقبلية بالعمل والتعليم.

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة أنه سيتم التواصل مع المقبولين فور إعلان النتائج لتحديد مواعيد التنفيذ وسداد الرسوم المقررة موضحا" أن الإقبال الكبير من الشباب على المشاركة يعكس وعيهم بأهمية تعلم اللغات ودورها في تطوير الذات وفتح آفاق جديدة للمستقبل.