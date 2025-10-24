قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مياه الشرب بالشرقية تختتم قافلة شاملة بقرية طوخ القراموص في أبوكبير

محمد الطحاوي

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على ضرورة تكثيف الندوات التوعوية والتثقيفية بالتنسيق بين المديريات المعنية لرفع الوعي الصحي والبيئي لدي المواطنين بمختلف أعمارهم بأهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها كمورد هام ورئيسي للحياة وكذلك أهمية الحفاظ على البيئة من التلوث بالإضافة لإكسابهم مهارات إيجابية تعود بالنفع عليهم وعلى المجتمع في المستقبل.

ومن جانبه أشار المهندس محمد عبد العزيز رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي إلى قيام فريق التوعية بالشركة بتنظيم قافلة مائية لتقديم خدماتها مجانا على مدار ثلاثة أيام متواصلة لأهالى قرية طوخ القراموص بمركز و مدينة أبوكبير حيث تم تنفيذ أنشطة و ندوات تفاعلية لغرس المفاهيم التوعوية بأهمية ترشيد المياه والحفاظ على البيئة لدى التلاميذ بالمدارس ومركز الشباب ، كما تم تنفيذ ندوات توعية و ورش تعلم مبادئ السباكة بمركز شباب القرية والوحدة الصحية والوحدة المحلية وعقب أداء الصلوات بالمساجد ، هذا وقد تم عمل استطلاعات لمعرفة آراء المواطنين حول الخدمات المقدمة من الشركة وتسجيل وحصر الشكاوى ومعرفة مردود الحملة لدى العملاء .

كما قام فريق من الكيميائين من قطاع المعامل والجودة بعمل حملة لتطهير الخزانات وأخذ عينات عشوائية من المنازل لتحليلها للتأكد من جودة المياه بالإضافة إلى تواجد فريق من القطاع التجاري لعمل حصر بالوصلات الخلسة كما تم قراءة العدادات وعمل تنشيط للحصيلة،هذا وقد قام فرع الشركة بمركز ومدينة أبو كبير بتقديم كافة خدمات الكسح وغسيل الشبكات وتطهير الغرف والمطابق .. وغيرها.

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أنه خلال الندوات تم استعراض الخدمات التي تقدمها الشركة مثل خدمة الخط الساخن 125 لتلقي الشكاوى وكيفية التسجيل وتطبيق قراءاتي لتسجيل القراءات الفعلية وكذلك عمل استطلاعات لآراء المواطنين وتسجيل الشكاوى والإستفسارات والمقترحات الخاصة بهم كما تم توزيع مطبوعات ومطويات توعوية تحمل عدد من الرسائل الإرشادية.

