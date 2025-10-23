قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

ضبط سلع غذائية وأعلاف وأدوية بيطرية مجهولة المصدر بفاقوس في الشرقية

محمد الطحاوي

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن أجهزة المحافظة بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية تكثف حملاتها اليومية على الأسواق والمخابز لضبط المخالفين ومنع أي محاولات لتهريب السلع المدعمة أو التلاعب بأسعارها.

قال المحافظ أن الدولة لن تسمح بالمساس بحقوق المواطنين، وأنه سيتم اتخاذ إجراءات رادعة ضد كل من يخالف القانون.

ومن جانبه أوضح السيد حرز الله، وكيل وزارة التموين بالشرقية  أن إدارة تموين فاقوس قامت بحملات رقابية مكثفة على المخابز والأنشطة التجارية بنطاق المركز.

وأضاف وكيل الوزارة أن الحملات التى قادها الأستاذ محمد سعد مدير عام الرقابة التموينية بالشرقية أسفرت عن ضبط (500) كجم سكر سايب و (125 ) كجم نشا و ( 4 ) كراتين سمنة بإجمالي( 100) كجم ، وتم تحرير محضر جنح لمصنع حلويات وضبط ( 26 ) شيكارة علف دواجن بإجمالي (1.3) طن ، و (35) عبوة أملاح معدنية وفيتامينات سعة العبوة لتر واحد بإجمالي( 350 ) لتر ، و تم  تحرير محضرين جنح لصاحبي محل أعلاف وأدوية بيطرية.

وأشار محافظ الشرقية أن هذه الحملات تأتي في إطار خطة شاملة لضبط الأسواق وتحسين جودة السلع المقدمة للمواطنين، مشدداً على ضرورة إستمرار الحملات اليومية والتأكد من الإلتزام بالقوانين التموينية ، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين.

الشرقية محافظ الشرقية مديرية التموين التموين والتجارة الداخلية

ضبط سلع غذائية وأعلاف وأدوية بيطرية مجهولة المصدر بفاقوس في الشرقية

