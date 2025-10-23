اتخاذ الإجراءات القانونية حيال سائق سرفيس أساء معاملة عدد من الركاب بمدينة الزقازيق

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، العميد تامر مباشر مدير إدارة المرور بسرعة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في استجابة فورية لما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن واقعة قيام أحد سائقي سيارات السرفيس الداخلي بمدينة الزقازيق بالتعدي بألفاظ غير لائقة وعبارات مسيئة تجاه ثلاث سيدات مسنات أثناء عودتهن من مستشفى جامعة الزقازيق ، السائق وضبط السيارة محل الواقعة.

وأكد محافظ الشرقية أن ما بدر من السائق تصرف غير مقبول ويتنافى مع القيم والأخلاق العامة ، مشددًا على أن كرامة المواطن فوق كل إعتبار، وأنه لن يتم التهاون مع أي تجاوز أو إساءة تصدر من بعض السائقين تجاه الركاب.

وأوضح مدير إدارة المرور أنه تم التحرك الفوري فور تداول الواقعة على مواقع التواصل الإجتماعي وتم ضبط السيارة وحجزها تمهيدًا لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، مؤكدًا أن الإدارة لن تتهاون في التعامل مع مثل هذه الوقائع وأنه لا أحد فوق القانون.

وشدد محافظ الشرقية على أن المحافظة ماضية في ضبط منظومة النقل الداخلي بما يضمن تقديم خدمة آمنة ومنضبطة للمواطنين مع التأكيد على عدم تحميلهم أية أعباء إضافية.

كما وجّه المحافظ بتكثيف حملات المتابعة والرقابة على مواقف سيارات الأجرة والتأكد من الإلتزام بالتعريفة الجديدة ، مؤكدًا أنه سيتم توقيع غرامات وعقوبات صارمة ضد السائقين غير الملتزمين أو من يحاولون إستغلال المواطنين بأي شكل من الأشكال.

أكد محافظ الشرقية أن الدولة تسعى بكل مؤسساتها إلى توفير وسائل نقل حضارية وآمنة للمواطنين، وأن أي تصرفات فردية مسيئة لن يتم التغاضي عنها حفاظًا على حق المواطن وكرامته.