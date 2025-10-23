قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اكتشاف نادر في الفضاء.. قمر ثاني مؤقت للأرض يظهر في مدارها
ضبط سلع غذائية وأعلاف وأدوية بيطرية مجهولة المصدر بفاقوس في الشرقية
وزير الخارجية الإسرائيلي: ملتزمون بالعمل من أجل إنجاح خطة ترامب رغم الصعوبات
مصر تكثف اتصالاتها مع الولايات المتحدة لتثبيت وقف إطلاق النار بغزة
إيقاف 50 ألف هاتف في مصر.. شعبة المحمول تكشف مفاجأة حول سداد الرسوم والضرائب
إيمان أبو الدهب: لينك لمس كل بيت مصري لأنه من أفضل أعمال الأوف سيزون
إصابة كيم كاردشيان بتمدد في الأوعية الدموية .. تفاصيل
الدردير يثير غضب جماهير الأهلي:نعيش ونرمي وغيرنا لسه بيلم من استعمالنا
الشرطة البريطانية تعتقل 3 أشخاص للاشتباه في العمل مع المخابرات الروسية
325 جنيهًا تراجع بأسعار الذهب اليوم
بمشاركة الأهلي والزمالك| قرار جديد من الكاف بدوري الأبطال والكونفدرالية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال سائق سرفيس أساء معاملة عدد من الركاب بمدينة الزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محمد الطحاوي

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، العميد تامر مباشر مدير إدارة المرور بسرعة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في استجابة فورية لما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن واقعة قيام أحد سائقي سيارات السرفيس الداخلي بمدينة الزقازيق بالتعدي بألفاظ غير لائقة وعبارات مسيئة تجاه ثلاث سيدات مسنات أثناء عودتهن من مستشفى جامعة الزقازيق ،  السائق وضبط السيارة محل الواقعة.

وأكد محافظ الشرقية أن ما بدر من السائق تصرف غير مقبول ويتنافى مع القيم والأخلاق العامة ، مشددًا على أن كرامة المواطن فوق كل إعتبار، وأنه لن يتم التهاون مع أي تجاوز أو إساءة تصدر من بعض السائقين تجاه الركاب.

وأوضح مدير إدارة المرور أنه تم التحرك الفوري فور تداول الواقعة على مواقع التواصل الإجتماعي وتم ضبط السيارة وحجزها تمهيدًا لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، مؤكدًا أن الإدارة لن تتهاون في التعامل مع مثل هذه الوقائع وأنه لا أحد فوق القانون.

وشدد محافظ الشرقية على أن المحافظة ماضية في ضبط منظومة النقل الداخلي بما يضمن تقديم خدمة آمنة ومنضبطة للمواطنين مع التأكيد على عدم تحميلهم أية أعباء إضافية.

كما وجّه المحافظ بتكثيف حملات المتابعة والرقابة على مواقف سيارات الأجرة والتأكد من الإلتزام بالتعريفة الجديدة ، مؤكدًا أنه سيتم توقيع غرامات وعقوبات صارمة ضد السائقين غير الملتزمين أو من يحاولون إستغلال المواطنين بأي شكل من الأشكال.

أكد محافظ الشرقية أن الدولة تسعى بكل مؤسساتها إلى توفير وسائل نقل حضارية وآمنة للمواطنين، وأن أي تصرفات فردية مسيئة لن يتم التغاضي عنها حفاظًا على حق المواطن وكرامته.

سيارات السرفيس الزقازيق بمدينة الزقازيق مستشفى جامعة الزقازيق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ذهب

الذهب يواصل الصعود.. وعيار 21 يتجاوز 6 آلاف جنيه

محمد صلاح

مسألة وقت يا خاين.. صديق محمد صلاح المقرب يوجه رسالة إلى مدرب ليفربول

مشغولات ذهبية

بعد ارتفاعه مجددا.. أسعار الذهب الآن في مصر

صورة أرشيفية

تعليمات عاجلة للمدارس بالقضاء على مشكلات ضعف القراءة والكتابة لدى الطلاب

مشغولات ذهبية

عاود الارتفاع.. أسعار الذهب الآن في مصر

الذهب

325 جنيهًا تراجع بأسعار الذهب اليوم

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس بالأسواق

حالة الطقس اليوم

الموجة الحارة مستمرة.. الأرصاد تعلن موعد انخفاض درجات الحرارة

ترشيحاتنا

فتح باب التسجيل والاشتراك في مدرسة الإمام الطيب لحفظ القرآن وتجويده

مجانا.. فتح باب التسجيل والاشتراك في مدرسة الإمام الطيب لحفظ القرآن وتجويده

هل يجوز أن يخص الوالد أحد أولاده بالهبة دون إخوته

هل يجوز أن يخص الوالد أحد أولاده بالهبة دون إخوته؟.. الأزهر يوضح

جانب من المنتدى

«البحوث الإسلامية» يعقد المنتدى الثقافي الأول لمنفذ مطبوعات الأزهر

بالصور

ضبط سلع غذائية وأعلاف وأدوية بيطرية مجهولة المصدر بفاقوس في الشرقية

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد انتهاء أعمال التطوير

الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد إنتهاء أعمال تطويره
الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد إنتهاء أعمال تطويره
الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد إنتهاء أعمال تطويره

القوات المسلحة تشارك دول الكومنولث الاحتفال السنوى بذكرى ضحايا معركة العلمين

القوات المسلحة تشارك عدد من دول الكومنولث الإحتفال السنوى لإحياء الذكرى 83 لضحايا معركة العلمين
القوات المسلحة تشارك عدد من دول الكومنولث الإحتفال السنوى لإحياء الذكرى 83 لضحايا معركة العلمين
القوات المسلحة تشارك عدد من دول الكومنولث الإحتفال السنوى لإحياء الذكرى 83 لضحايا معركة العلمين

شياكة ورقي.. إطلالات درة تسرق الأضواء في الجونة

درة
درة
درة

فيديو

سهام صالح

صعبان عليا.. سهام صالح ترد على عصام الحضري بعد هجومه الناري ووصفه لها بـ "نفسيات مريضة"

المتهمين

القبض على المتهمين بسحل كلب في القليوبية

رانيا يوسف

رانيا يوسف تعلق على منتقدي زواجها: لو ماتشتمتش هستغرب

المتهمة

القبض على بلوجر وفتاتين يمارسن الرزيلة في الإسكندرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك حريحور

منى أحمد

منى أحمد تكتب: أنوار ولي النعم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

المزيد