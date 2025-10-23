يقترب من 7000 جنيه.. ارتفاع جنوني في أسعار الذهب.. والشعبة تكشف مفاجأة

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
منار عبد العظيم

شهدت أسعار الذهب في الآونة الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا أثار اهتمام المستثمرين والمستهلكين على حد سواء، وتعود هذه الزيادة إلى عدة عوامل اقتصادية وجيوسياسية تهيمن على الساحة العالمية، حيث أصبح المعدن الأصفر بمثابة "ملاذ آمن" في ظل التوترات الدولية والتقلبات الاقتصادية. 

سبب الارتفاع الكبير في أسعار الذهب

وفي هذا السياق،قال هاني ميلاد،رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إن الارتفاع الأخير في أسعار الذهب يرجع إلى مجموعة من العوامل الجيوسياسية والاقتصادية التي تشهدها الساحة العالمية خلال الفترة الحالية، مؤكداً أن الذهب في هذه المرحلة يعد من أكثر الأصول جذبًا للمستثمرين بسبب التقلبات الاقتصادية العالمية.

عوامل اقتصادية وجيوسياسية ترفع أسعار الذهب

وفي مداخلة هاتفية مع برنامج “كلام الناس”، الذي يُعرض عبر قناة MBC مصر، قدم ميلاد تفسيرًا شاملًا للظروف التي أدت إلى هذه الزيادة، وأوضح أن من أبرز العوامل التي ساهمت في هذا الارتفاع التوترات والحروب بين بعض الدول، حيث دفع ذلك العديد من المستثمرين إلى الذهب باعتباره "ملاذًا آمنًا" في ظل حالة عدم اليقين التي تسيطر على الأسواق العالمية.

أسعار الفائدة على الدولار وتأثيرها على الذهب

وأوضح ميلاد أن هناك حالة من الترقب لدى الأسواق العالمية بشأن سياسات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المتعلقة بأسعار الفائدة على الدولار. حيث تشير التوقعات إلى أن خفض الفائدة يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على أسعار الذهب عالميًا، حيث يؤدي هذا التوجه إلى انخفاض العوائد على الأصول الأخرى مثل السندات، مما يعزز من إقبال المستثمرين على المعدن الأصفر.

وأكد رئيس شعبة الذهب أن خفض الفائدة عادة ما يكون عاملاً مؤثرًا في زيادة الطلب على الذهب، وهو ما يساهم في ارتفاع أسعاره، سواء على المستوى المحلي أو العالمي.

الذهب في الاتجاه الصاعد

توقع ميلاد أن يشهد الذهب موجة صعود مستمرة خلال الفترة القادمة، حيث أكد أن السوق يتجه نحو ارتفاع غير مسبوق في أسعار الذهب في الأيام المقبلة. 

وأضاف أن هذه الموجة سوف تشمل أسواق الذهب العالمية والمحلية على حد سواء، مشيرًا إلى أن الأسعار قد تستمر في الارتفاع في ظل استمرار حالة عدم الاستقرار في الاقتصاد العالمي.

الذهب كأداة تحوط في مواجهة عدم الاستقرار

وأشار ميلاد إلى أن المستثمرين والمستهلكين أصبحوا ينظرون إلى الذهب كأداة تحوط أساسية في ظل حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي، سواء في الأسواق العالمية أو على الصعيد المحلي،مؤكداً أن الاتجاه نحو الاستثمار في الذهب قد زاد بشكل ملحوظ، مما يعكس الوعي المتزايد بأهمية هذا المعدن الثمين كأداة للحفاظ على الثروات وحمايتها من التقلبات الاقتصادية.

أسعار الذهب الحالية

ونرصد من خلال صدي البلد أسعار المعدن الأصفر، والتي شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في الأيام الماضية وفقًا لأحدث البيانات، جاءت أسعار الذهب على النحو التالي:

سعر الذهب عيار 24: 6365 جنيهًا

سعر الذهب عيار 21: 5570 جنيهًا

سعر الذهب عيار 18: 4777 جنيهًا

سعر الذهب عيار 14: 3713 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب: 44560 جنيهًا

