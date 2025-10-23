قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اعترافات التلميذ قاتل زميله بالإسماعيلية تقشعر لها الأبدان: قطعته ورميته فى 3 أماكن لوحدي
حبس الملاكم المتهم بمشاركة والده في دهس عائلة بالشيخ زايد
الخطيب: الأهلي صاحب الفضل على الجميع.. وحققنا نجاحات كبيرة
نسف حل الدولتين.. بيان شديد اللهجة من الإمارات ضد قرار الكنيست الإسرائيلي
حالة الطقس غدًا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات
الخميس المقبل.. بدء تطبيق التوقيت الشتوي 2025 في مصر وتأخير الساعة 60 دقيقة
مندوب مصر بالأمم المتحدة: نحذر من عدم تنفيذ بنود اتفاق شرم الشيخ للسلام
الصين تدعو لاتباع الرأي الاستشاري لـ"العدل الدولية" بشأن الأزمة الإنسانية في فلسطين
وزارة الإسكان وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية يناقشان تحديث الملف الوطني للإسكان في مصر
عبير الشرقاوي توضح حقيقة انتشار شائعة وفاة والدها غضبان عليها
إنتر ميامي يعلن تجديد عقد ميسي 3 سنوات
اقتصاد

تحرك جديد لسعر الذهب مساء اليوم الخميس 23-10-2025

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

جدد سعر الذهب في مصر صعوده مع منتصف تعاملات مساء اليوم الخميس الموافق 23-10-2025 على مستوى محلات الصاغة.

صعود جديد

بلغ معدل صعود الذهب مع اقتراب نهاية التعاملات نحو 30 جنيها في المتوسط بمختلف الأعيرة الذهبية.

أسعار الذهب

استمرار التذبذب

مع مستهل تعاملات مساء اليوم فقد سعر الذهب ما يقارب من 190 جنيها من قيمته خلال الأيام القلائل الماضية بعد صعود بقيمة 200 جنيه منذ الأسبوع الماضي.

آخر تحديث لسعر الذهب

وكان آخر سعر سجله سعر المعدن الأصفر بعد صعوده الطفيف نحو 6342 جنيها للبيع و6400 جنيه للشراء.

سعر عيار 24 اليوم

بلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 6342 جنيها للبيع و6400 جنيه للشراء.

سعر عيار 21 اليوم

ووصل سعر عيار 21 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 5550 جنيها للبيع و5600 جنيه للشراء.

سعر عيار 18 اليوم

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 4757 جنيها للبيع و4800 جنيه للشراء.

اسعار الذهب اليوم في مصر

سعر عيار 14 اليوم

وسجل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3700 جنيه للبيع و3733 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

ووصل سعر الجنيه الذهب لنحو 44.4 ألف جنيه للبيع و44.8 ألف جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب اليوم

وسجل سعر أوقية الذهب نحو 4142 دولارا للبيع و4143 دولارا للشراء.

الذهب يتراجع من ذروته التاريخية مع ترقب قرار الفائدة في أمريكا

سعر الذهب عالميا

وفي وقت سابق أكد إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، أن العالم يشهد واحدة من أعنف موجات شراء الذهب في تاريخه الحديث، مع تسجيل الأونصة مستوى قياسي جديد عند 4356 دولارًا قبل أن تغلق تداولات الأسبوع عند 4249 دولارًا.

وقال واصف إن أسعار الذهب العالمية واصلت الارتفاع للأسبوع التاسع على التوالي، في أطول موجة صعود منذ 17 عامًا، مدفوعة بحالة القلق في الأسواق العالمية، وضعف البنوك الإقليمية الأمريكية، وتصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، إلى جانب التوقعات المتزايدة بخفض أسعار الفائدة الأمريكية خلال الاجتماعين المقبلين للاحتياطي الفيدرالي.

الذهب يستقر بعد بلوغ قمة قياسية مع ترقب بيانات التضخم الأمريكية

وأوضح أن الارتفاع التاريخي للذهب يعود إلى موجة قوية من مشتريات البنوك المركزية حول العالم، وعلى رأسها البنك المركزي الصيني الذي واصل شراء الذهب للشهر الحادي عشر على التوالي، فضلًا عن تدفقات ضخمة إلى صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب، مع زيادة الإقبال الاستهلاكي في الأسواق الآسيوية، خاصة الهند التي تشهد موسم مهرجانات يعزز الطلب.

وأشار واصف ، إلى أن استمرار التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة ، دفعت الذهب لتسجيل مكاسب تخطت 64% في البورصة العالمية ومكاسب تخطت 70% للفضة، في ظل موجة صعود عنيفة في المعادن الثمينة.

وتابع "واصف" أنه بعد تهديد واشنطن بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على بعض السلع الصينية، ورد بكين بتهديدات مماثلة ، الأمر الذي خلق حالة من الطلب على المعدن النفيس.

