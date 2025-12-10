استطلاع رأي: 70% من الإسرائيليين يرجحون اندلاع حرب مع إيران العام المقبل

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، نقلاً عن وسائل إعلام إسرائيلية، بأن استطلاع رأي، أشار إلى أن نحو 70% من الإسرائيليين يرجحون احتمال اندلاع حرب مع حزب الله وإيران العام المقبل.

من جانبه تحدث محمد أبو شامة، مدير المنتدى الاستراتيجي، عن تصريح رئيس أركان جيش الاحتلال بأن الخط الأصفر الذي يقسم غزة هو حدود جديدة لإسرائيل.

وقال أبو شامة، في مداخلة مع الإعلامي كمال ماضي، مقدم برنامج “ملف اليوم”، عبر قناة “القاهرة الإخبارية”: «ربما يكون وزير الدفاع الإسرائيلي قد استبق الخطوات القادمة أو الأيام القادمة التي تسبق زيارة بنيامين نتنياهو إلى واشنطن ولقائه الخامس مع الرئيس دونالد ترامب في العاصمة الأمريكية، بإعلان ما يشبه أن هذه هي الخطوة الأقرب إلى الواقع».