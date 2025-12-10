مع قرب انطلاقه عالميا .. إليك أهم مواصفات هاتف Xiaomi 17

بعد إطلاقه في الصين في سبتمبر الماضي، يستعد هاتف Xiaomi 17 لإطلاقة عالمية قريبًا.

وبينما أشارت شائعات حديثة إلى إصداره قبل الموعد المتوقع ، فإن ظهور شهادة اعتماد جديدة وقائمة اختبارات الأداء قد عززت أيضًا من احتمالية إطلاقه خارج الصين. إذا كنت تفكر في شرائه إليك أبرز مواصفاته

هاتف Xiaomi 17

مواصفات هاتف شاومي 17

يأتي الهاتف الذكي مزود بأحدث معالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 من كوالكوم، مقترنًا بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعتها 12 جيجابايت و بنظام تشغيل HyperOS 3 المبني على نظام Android 16.

تظهر الصور المسربة ما يعتقد أنه Xiaomi 17 Ultra في حالة حماية، ومع ذلك، فإن تصميم الكاميرا ظاهري بما يكفي ليظهر تحولا في ترتيب المستشعرات مقارنة بالنموذج السابق Xiaomi 15 Ultra.

كما يبدو أن الهاتف سيحمل إعداد كاميرا أكثر تكاملا وأصغر حجما، مع وجود ثلاثة مستشعرات واضحة، أحد هذه المستشعرات يبدو أنه عدسة بيريسكوب للتقريب البصري، مع فلاش وفتحات إضافية قد تحتوي على مستشعرات ثانوية.

مواصفات الكاميرا المتوقعة

تشير التقارير الأخيرة إلى أن الكاميرا الخلفية لـ Xiaomi 17 Ultra ستتضمن وحدة كاميرا ثلاثية، تتكون من مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل بحجم 1 بوصة، من المحتمل أن يكون من نوع OmniVision OV50X.

كما يتوقع أن يتم دمج مستشعر بيريسكوب بدقة 200 ميجابكسل، بالإضافة إلى مستشعر 50 ميجابكسل للعدسة الواسعة للغاية.

سيكون هذا تغييرا عن نظام الكاميرا الرباعية الذي كان موجودا في سابقيه، على الرغم من أن الصورة المسربة تظهر الهاتف باللون الأسود مع إطار معدني وفتحات براغي مكشوفة، إلا أنه لا يزال من غير الواضح كيف سيبدو النموذج النهائي الذي سيتم بيعه.

ي أخبار ذات صلة، تختبر سلسلة هواتف Xiaomi 17 Pro إصدار HyperOS 3.0.34.0 الذي يُضيف خلفية تفاعلية جديدة على شكل مكعب سكر للشاشة الثانوية. في الوقت نفسه، من المتوقع إطلاق هاتف Xiaomi 17 Ultra قريبًا، مع شائعات عن بدء الطلبات المسبقة في 15 ديسمبر 2025. كما انتشرت مؤخرًا شائعات عن إطلاق هاتف Xiaomi 17 في أوروبا قريبًا.