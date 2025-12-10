انقلاب سيارة نقل أموال محملة بـ ملايين الجنيهات في حدائق أكتوبر

في واقعة مثيرة شهدتها منطقة حدائق أكتوبر، عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة على مبلغ مالي ضخم يقدر بـ10 ملايين جنيه داخل سيارة نقل أموال انقلبت أثناء سيرها، دون وقوع أي خسائر بشرية أو فقدان للمبلغ.

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات مديرية الأمن بلاغًا بانقلاب سيارة شيفروليه "جامبو" مخصصة لنقل الأموال، بدائرة قسم حدائق أكتوبر، وعلى الفور، انتقلت القيادات الأمنية إلى موقع الحادث.

وتبين بالفحص أن السيارة كانت تابعة لشركة لنقل الأموال، وتقل صندوقًا حديديًا مغلقًا يحتوي على 10 ملايين جنيه، وكان على متنها السائق، 60 عامًا، وثلاثة أفراد أمن مرافقين له.

وأشارت التحريات إلى أن الحادث وقع نتيجة اختلال عجلة القيادة، ما أدى إلى انقلاب السيارة، دون وقوع إصابات أو أضرار في الأموال.

وتم تأمين المبلغ المالي على الفور، واستدعاء سيارة بديلة من الشركة لنقل الأموال، فيما حررت الجهات المعنية المحضر اللازم، وأحيلت الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.