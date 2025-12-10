الصحة تبحث التعاون مع بيلاروسيا في تصنيع ألبان الأطفال محلياً

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، السفير إيفغيني سوبوليفسكي، سفير جمهورية بيلاروسيا بالقاهرة، لبحث آفاق تعزيز التعاون الثنائي في القطاع الصحي، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الجديدة.

وفي مستهل اللقاء، أكد الدكتور خالد عبدالغفار عمق العلاقات المصرية البيلاروسية الوطيدة وتطورها المستمر في مختلف المجالات، مشدداً على أن القطاع الصحي يُعد أحد أبرز المحاور الواعدة لتوسيع الشراكة بين البلدين.

تصنيع ألبان الأطفال محلياً

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن اللقاء تناول عدة ملفات رئيسية تشمل التعاون في صناعة الأدوية واللقاحات والمستلزمات والأجهزة الطبية، مع التركيز على تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا، بالإضافة إلى تصنيع ألبان الأطفال محلياً دعماً لصحة الطفل والأمن الدوائي والغذائي.

كما ناقش الجانبان تعزيز التبادل التجاري للأدوية من خلال اعتماد المنتجات المصرية في السوق البيلاروسية، وفرص التصنيع المشترك للأجهزة الطبية، مع الاتفاق على وضع آليات تنفيذية واضحة لتفعيل هذه الملفات وتحقيق نتائج ملموسة قريباً، إلى جانب بحث إبرام مذكرات تفاهم مشتركة في المجالات الصحية ذات الاهتمام المتبادل.

من جانبه، أعرب السفير إيفغيني سوبوليفسكي عن تقديره للجهود المصرية في تطوير القطاع الصحي، مؤكداً حرص بيلاروسيا على تعميق التعاون في مجالات الدواء والتكنولوجيا الطبية والتصنيع المشترك، وتطلعه لتوسيع الشراكة بما يعود بالنفع على البلدين.

حضر اللقاء من الجانب المصري كل من: الدكتور راضي حماد رئيس قطاع الطب الوقائي، والدكتورة رشا خضر رئيس قطاع الرعاية الأساسية وتنمية الأسرة، والدكتورة سوزان الزناتي مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الصحية الخارجية، والدكتورة سحر خيري مدير المعهد القومي للتغذية، والدكتورة داليا رشيد مدير إدارة المنح والقروض، ومن جانب السفارة: يفجيني بيلوف مستشار السفارة، وعمر طعيمة مترجم السفارة.