مستشار وزير الصحة: ننقل خبراتنا الطبية لجامبيا عبر المركز الطبي المصري

أكد الدكتور محمد جاد، مستشار وزير الصحة المصري، على أن مصر تلعب دورًا محوريًا في دعم دول إفريقيا من خلال نقل خبراتها الطبية والصحية المتقدمة، مشيرًا إلى أن المركز الطبي المصري في جامبيا يعكس هذه الرؤية.

خبرات مصرية على مستوى عالٍ

وأضاف جاد، خلال لقاء خاص مع الإعلامية بسنت أكرم، على قناة "القاهرة الإخبارية": "المشروع متعاقد مع خبرات مصرية على مستوى عالٍ، بما في ذلك أساتذة متخصصون يعملون داخل المركز، لنقل خبراتهم إلى الأطباء والكوادر المحلية، كما كان تواجد التمريض المصري ملحوظًا جدًا، وقد أبدى التمريض المحلي سعادتهم بالمستوى المقدم".

وأشار إلى أن بعض كليات ومدارس التمريض في جامبيا بدأت التواصل مع المستشفى، حيث حضر طلاب لتلقي تدريبات عملية على مستوى عالٍ، موضحًا: "المشروع لا يقتصر على تقديم الخدمات الطبية فحسب، بل يتضمن برامج تدريبية للأطباء والممرضين، ما يضمن أن يكون للتواجد المصري أثر طويل المدى في تطوير الكوادر الصحية داخل جامبيا والدول المجاورة".