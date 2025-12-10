قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الشباب يتصدرون المشهد الانتخابي بمدرسة محمود كريم بالجيزة.. شاهد
4 ملايين سائح.. ارتفاع عدد زوار المتاحف والمواقع الأثرية من خارج مصر
بنداري: لن نسمح لأي شخص بالتأثير على إرادة الناخبين في اختيار ممثليهم بالبرلمان
وزير الخارجية: مصر تتطلع لقيادة عالمية في تخزين وتوريد الحبوب
البورصة تبدأ تداولات اليوم بصعود جماعي للمؤشرات
الوطنية للانتخابات: لن نسمح بأي تجاوزات خلال إعادة التصويت بالدوائر الملغاة
رسميًا.. سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنوك
بث مباشر.. مؤتمر صحفي للوطنية للإنتخابات لمتابعة التصويت فى الدوائر الـ30 الملغاة
اليونسكو يدرج ”الكشري المصري” ضمن قائمة التراث الثقافي غير المادي
رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية تسوية بين عددٍ من الجهات الحكومية لتسهيل الإجراءات الاستثمارية
حسام عبدالمجيد يعلن مفاجأة بشأن رحيله عن الزمالك.. هل ينتقل إلى الأهلي؟
أسعار الخضراوات اليوم الأربعاء 10-12-2025
حوادث

رئيس أكاديمية الشرطة: استراتيجية وزارة الداخلية تعتمد على التعاون مع جميع مؤسسات الدولة

رئيس أكاديمية الشرطة
رئيس أكاديمية الشرطة
مصطفى الرماح

أكد اللواء نضال يوسف، مساعد وزير الداخلية ورئيس أكاديمية الشرطة، في كلمته خلال ندوة «الدور التكاملي لمؤسسات الدولة في مواجهة الأزمات»، أن اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، يولي هذه الفعالية اهتماماً خاصاً، إيماناً بأهمية دعم الجهود الوطنية في بناء منظومة قادرة على مواجهة الأزمات والكوارث.


وقال إن استراتيجية وزارة الداخلية تعتمد على التعاون مع جميع مؤسسات الدولة، لافتاً إلى أن بناء منظومة قوية لمواجهة الطوارئ ليس عملاً إدارياً تقليدياً، بل مشروع وطني متكامل.

وأشار اللواء نضال يوسف إلى أن الدولة تعمل باستمرار على تطوير خططها للتنبؤ بالأزمات وآليات التعامل معها، مؤكداً أن التصدي للأزمات لم يعد خياراً، بل ضرورة تفرضها طبيعة التحديات المعاصرة.

وأوضح أن الدولة اتجهت بقوة إلى توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة لتعزيز قدراتها في مواجهة الأزمات، معتبراً أن التكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني يمثل ركناً أساسياً في منظومة التعامل مع المخاطر.

وأضاف أن وزارة الداخلية تقف في مقدمة الصفوف خلال الأزمات والكوارث، وتواصل نهجها التدريبي المتطور لمواجهة مختلف السيناريوهات المحتملة.

وشدد على أن أكاديمية الشرطة تولي اهتماماً كبيراً بإعداد رجل شرطة عصري قادر على مواجهة التحديات بكفاءة، من خلال تنظيم دورات تدريبية متخصصة وتعميق الوعي بأساليب التعامل مع المواقف الطارئة.

وعرضت أكاديمية الشرطة فيلماً تسجيلياً أعده قطاع الإعلام والعلاقات بالوزارة، استعرض الجهود الكبيرة التي تبذلها الداخلية في إدارة الأزمات والكوارث.

مساعد وزير الداخلية أكاديمية الشرطة مؤسسات الدولة

محمد صلاح وشقيقته رباب

من أنتم؟.. شقيقة محمد صلاح ترد على انتقادات الفنان عباس أبو الحسن | ماذا قالت؟

الإمارات

الإمارات تُحذّر من السفر إلى مالي .. وتطالب مواطنيها بالعودة

اسعاف

حادث غامض في أسوان.. ميكروباص يُلقي جثة و10 مصابين أمام مركز طبي ويهرب

الذهب

نزل 600 جنيه| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

محمد صلاح وسلوت

رغم الأزمات مع محمد صلاح.. جماهير ليفربول تدعّم «سلوت» بعد الفوز على إنتر ميلان

محسن صالح

محسن صالح: جاهز لتقديم استقالتي.. وهؤلاء مسئولون عن خروج مصر من كأس العرب

محمد رمضان ومحمد صلاح

محمد رمضان يوجّه رسالة قوية لـ محمد صلاح بعد أزمته مع ليفربول.. ماذا قال؟

حالة الطقس

خريطة طقس الأربعاء: أمطار ورعد على 8 محافظات بالوجه البحري والسواحل الشمالية

سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية

217 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وباكستان في 2024

المنوفي

المنوفي: قطاع السلع الغذائية في مصر يعيش مرحلة تحول تاريخية

علاء فكري

عضو غرفة التطوير العقاري يطالب بتطبيق سياسات البيع المنضبط لحماية السوق

تحول الروتين اليومي إلى طاقة إيجابية.. خطة الـ21 يوما لتغيير حياة المرأة العاملة

هل يمكن أن يتحوّل الروتين اليومي إلى طاقة إيجابية؟ خطة 21 يومًا لتغيير حياة المرأة العملية
هل يمكن أن يتحوّل الروتين اليومي إلى طاقة إيجابية؟ خطة 21 يومًا لتغيير حياة المرأة العملية
هل يمكن أن يتحوّل الروتين اليومي إلى طاقة إيجابية؟ خطة 21 يومًا لتغيير حياة المرأة العملية

أخطر 5 أخطاء صحية ترتكبها النساء بعد سن الأربعين دون قصد

أخطر 5 أخطاء صحية ترتكبها النساء بعد سن الأربعين دون قصد
أخطر 5 أخطاء صحية ترتكبها النساء بعد سن الأربعين دون قصد
أخطر 5 أخطاء صحية ترتكبها النساء بعد سن الأربعين دون قصد

وزير الدفاع يلتقي مقاتلي قوات حرس الحدود ويكرم عددا من المتميزين

وزير الدفاع يلتقي بمقاتلي قوات حرس الحدود ويكرم عددا من المتميزين
وزير الدفاع يلتقي بمقاتلي قوات حرس الحدود ويكرم عددا من المتميزين
وزير الدفاع يلتقي بمقاتلي قوات حرس الحدود ويكرم عددا من المتميزين

ماذا يفعل الضغط النفسي بجسم المرأة؟.. العلم يكشف تأثيرات لم نكن نعرفها

ماذا يفعل الضغط النفسي بجسم المرأة؟ العلم يكشف تأثيرات لم نكن نعرفها
ماذا يفعل الضغط النفسي بجسم المرأة؟ العلم يكشف تأثيرات لم نكن نعرفها
ماذا يفعل الضغط النفسي بجسم المرأة؟ العلم يكشف تأثيرات لم نكن نعرفها

وزير الدفاع يلتقي بمقاتلي قوات حرس الحدود ويكرم عددا من المتميزين

وزير الدفاع يلتقي مقاتلي قوات حرس الحدود ويكرم عددا من المتميزين

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

