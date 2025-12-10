أبرزها السرعة الزائدة.. نصائح هامة من المرور لتجنب الحوادث أثناء المطر

مع تساقط الأمطار التي تشهدها بعض المناطق، تتحول الطرق إلى بيئة محفوفة بالمخاطر سواء لسائقي السيارات أو للمشاة.

وفي ظل هذه الظروف الجوية غير المستقرة، يصبح الالتزام بإجراءات السلامة ضرورة لا غنى عنها لحماية الأرواح والممتلكات.

ولتفادي الحوادث ومخاطر الصعق الكهربائي أو تلف المركبات، نقدم أبرز النصائح والتعليمات التي يجب اتباعها خلال السير في الأجواء الممطرة.

وخلال السطور التالية نوضح التعليمات والنصائح الهامة للسلامة فى هذه الأجواء .

تقليل التحرك بالسيارات للسماح لسيارت رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر .

تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60 كم ، ‏والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد.

عدم وقوف السيارات على سدادت الصرف لمنع الأمطار من النزول.

عدم ركن السيارات تحت أو في أماكن احتمال سقوط الأشجار.

عدم ‏البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق.

عدم ‏الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية ‏أثناء حدوث البرق تجنبا لخطر الصعق.

كما تم الإعلان عن الخط الساخن 15100 لتلقي شكاوي المواطنين على مدار 24 ساعة لتجمعات مياه الأمطار وانقطاع المياه والصرف الصحي وأعمدة الانارة.