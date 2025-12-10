اليوم .. سيراميكا كليوباترا يبدأ رحلة الدفاع عن لقب كأس الرابطة بمواجهة طلائع الجيش

يبدأ فى الخامسة مساء اليوم فريق سيراميكا كليوباترا حملة الدفاع عن لقبه المفضل كأس عاصمة مصر عندما يلتقى مع طلائع الجيش فى أولى مباريات الفريق ضمن منافسات المجموعة الأولي للبطولة باستاد جهاز الرياضة العسكري .

ويحل فى الخامسة مساء فريق سيراميكا كليوباترا صاحب النصيب الأكبر فى الفوز بالقاب البطولة المستحدثة ضيفا ثقيلا على طلائع الجيش ويسعى سيراميكا كليوباترا بقيادة علي ماهر أن يبدأ رحلة الدفاع عن لقب البطولة بنجاح أملا فى الفوز بها للمرة الرابعة على التوالى، خاصة أن سيراميكا فاز بثانى ألقابه فى بطولة كأس الرابطة على حساب الطلائع عندما تغلب عليه فى النهائى بثلاثة أهداف لهدف.

سموحة يواجه زد

ويخوض فريقا زد وسموحة مباراة متكافئة يصعب التكهن بنتيجتها نظرا لتقارب مستوى الفريقين اللذين التقيا هذا الموسم بالدورى واكتفيا بالتعادل السلبى.

وفى الإسماعيلية يخوض فريقها مباراة مهمة يأمل من خلالها فى تعويض إخفاقاته بالدورى وكأس مصر، والمنافسة على لقب يعيد الفريق إلى وضعه الطبيعى على خريطة الكرة المصرية.. أما الجونة فيريد تحقيق انطلاقة موفقة فى البطولة مستغلا توفيقه فى كأس مصر بالفوز على بترول أسيوط.