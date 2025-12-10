التنسيقية تتابع التصويت في الدوائر الـ ٣٠ الملغاة بانتخابات النواب

تواصل غرفة العمليات المركزية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين انعقادها اليوم الأربعاء، لمتابعة تصويت المصريين في اليوم الأول للاقتراع في الدوائر الـ٣٠ الملغاة ضمن المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025.

انتخابات مجلس النواب 2025

وتتابع غرفة العمليات بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تصويت المصريين بالداخل في انتخابات مجلس النواب بالجولة الأولى للدوائر الـ٣٠ الملغاة ضمن المرحلة الأولى، على المقاعد الفردية فقط، حيث ترصد الغرفة انتظام سير العملية الانتخابية وفتح وغلق اللجان الانتخابية وإقبال الناخبين.

وانطلق، منذ قليل، التصويت في انتخابات الدوائر الملغاة من المرحلة الأولى لـ انتخابات مجلس النواب 2025، بعد إلغاء 30 دائرة بحكم من المحكمة الإدارية العليا. ويستمر التصويت اليوم حتى التاسعة مساءً، على أن يُستأنف غدًا حتى الموعد ذاته.

توزيع الدوائر الملغاة

شملت الدوائر الملغاة عشر محافظات، جاءت على النحو التالي:

محافظة الجيزة – 7 دوائر

الدائرة الأولى (قسم الجيزة)

الدائرة الثالثة (مركز البدرشين)

الدائرة السادسة (قسم بولاق الدكرور)

الدائرة السابعة (قسم العمرانية)

الدائرة التاسعة (قسم الأهرام)

الدائرة العاشرة (قسم أول أكتوبر)

الدائرة الثانية عشر (مركز منشأة القناطر)

محافظة الفيوم – دائرة واحدة

الدائرة الثالثة (مركز سنورس)

محافظة المنيا – 5 دوائر

الدائرة الأولى (قسم أول المنيا)

الدائرة الثالثة (مركز مغاغة)

الدائرة الرابعة (مركز أبو قرقاص)

الدائرة الخامسة (مركز ملوى)

الدائرة السادسة (مركز دير مواس)

محافظة أسيوط – 3 دوائر

الدائرة الأولى (قسم أول أسيوط)

الدائرة الثانية (مركز القوصية)

الدائرة الرابعة (مركز أبو تيج)

محافظة الوادي الجديد – دائرتان

الدائرة الأولى (قسم الخارجة)

الدائرة الثانية (مركز الداخلة)

محافظة سوهاج – دائرة واحدة

الدائرة السابعة (مركز البلينا)

محافظة الأقصر – 3 دوائر

الدائرة الأولى (قسم الأقصر)

الدائرة الثانية (مركز القرنة)

الدائرة الثالثة (مركز إسنا)

محافظة أسوان – 3 دوائر

الدائرة الأولى (قسم أول أسوان)

الدائرة الثالثة (مركز نصر النوبة)

الدائرة الرابعة (مركز إدفو)

محافظة الإسكندرية – دائرة واحدة

الدائرة الأولى (قسم أول المنتزه)

محافظة البحيرة – 4 دوائر

الدائرة الرابعة (مركز المحمودية)

الدائرة الخامسة (مركز حوش عيسى)

الدائرة السادسة (مركز الدلنجات)

الدائرة التاسعة (مركز كوم حمادة)