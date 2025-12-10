غزة تحت النار مُجددًا .. جيش الاحتلال ينسف منازل في حي التفاح وخان يونس

استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي شرق قطاع غزة، حيث دمّر منازل في حي التفاح.

وواصل جيش الاحتلال خرق الهدنة في غزة، حيث استُشهد فلسطيني برصاص الاحتلال في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع مساء يوم الثلاثاء، فيما شنت طائرات الاحتلال عدة غارات على مناطق متفرقة شرقي القطاع.

وأفادت وكالة الصحافة الفلسطينية "وفا" بوصول شهيد إلى مجمع الشفاء الطبي إثر إصابته برصاص قوات الاحتلال في منطقة العطاطرة ببلدة بيت لاهيا.

وبذلك يصل عدد الشهداء منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي إلى 378 شهيدًا، وعدد الإصابات إلى 987، بحسب وزارة الصحة.

وشنت طائرات الاحتلال أيضًا غارات على مدينة خان يونس جنوبي القطاع.