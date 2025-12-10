قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد قليل.. انطلاق انتخابات دائرة البلينا بـ 48 مقرًا انتخابيًا و55 لجنة فرعية بسوهاج
«مادورو» يتحدّى الحصار: أسواق الصين والهند وروسيا وإيران تفتح أبوابها لـ فنزويلا
الأهلي يتصدّر العالم .. وسعد شلبي يكشف عن تكريم الخطيب في «هارفارد»
هل الوضوء بالماء الدافئ في الشتاء أقل ثوابًا من استعمال الماء البارد؟.. الإفتاء تجيب
الزراعة تطرح الكيلو بـ 250 جنيها.. مفاجأة في أسعار اللحوم اليوم الأربعاء
خلال اشتباكات حدودية.. إجلاء نصف مليون شخص في كمبوديا وتايلاند بحثًا عن الأمان
غزة تحت النار مُجددًا .. جيش الاحتلال ينسف منازل في حي التفاح وخان يونس
الأرصاد تحذر: أمطار مُتواصلة وبرودة الصباح تضرب الشمال والوجه البحري
مفاوضات الأهلي مع «النعيمات».. «الحديدي» يكشف أزمة المنتخب وأسرار غرفة خلع الملابس
تعليق مُثير لـ صبري فواز بعد خروج منتخب مصر من كأس العرب | ماذا قال؟
أمير عزمي مجاهد: منظومة الكرة مُنهارة.. ولا يجوز تحميل «طولان» المسئولية وحده
الكنز | القصة الكاملة لـ مُعاقبة 3 عاطلين بالمُشدّد 5 سنوات بتهمة التنقيب عن الآثار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الزراعة تطرح الكيلو بـ 250 جنيها.. مفاجأة في أسعار اللحوم اليوم الأربعاء

أسعار اللحوم
أسعار اللحوم
شيماء مجدي

تختلف أسعار اللحوم من منطقة إلي أخري ولكنها تحافظ على استقرارها والذي استمر لمدة شهور ، والحفاظ على هذا الاستقرار تطرح الحكومة لحوم مخفضة من خلال منافذها لخلق حالة من التنافسية وبالتالى ضبط الأسعار. 

.
أسعار اللحوم اليوم 

الكندوز من 420 إلى 470 جنيها
البتلو من 400 إلى 421 جنيها
الضأن البلدي من 450 إلى 500 جنيها
الجملي من 300 إلى 350 جنيها
الموزة البلدي نحو 295 جنيها
الكبدة البلدي من 420 إلى 480 جنيها
السجق البلدي من 430 إلى 460 جنيها
المفروم البلدي من 430 إلى 470 جنيها
الكبدة الكندوز من 400 إلى 430 جنيها
الطرب البلدي من 450 إلى 480 جنيها
الريش والكستليتة من 450 إلى 500 جنيها

 

أسعار اللحوم بمنافذ الزراعة 

وتطرح وزارة الزراعة لحوم بلدية من خلال منافذها بسعر يتراوح من 250 لـ 280 جنيها على حسب نسبة الدهون .
 

تراجع أسعار اللحوم 

ومن جانبه قال حسين أبوصدام نقيب الفلاحين، إن أسعار اللحوم بالفعل تراجعت ومن المتوقع أن تتراجع بنسبة 10% خلال الفترة المقبلة ، موضحًا أن عجز اللحوم الحمراء بفضل الجهود الحكومية وصلت إلى 40% بعدما كانت 50% .


أسعار اللحم القائم
 


وكشف  حسين أبوصدام  خلال تصريحات لـ “صدى البلد” ، عن  سعر اللحم القائم ، حيثُ يتراوح سعر اللحم الجاموسي القائم بين 145 و155 جنيهًا للكيلو، بينما يتراوح سعر اللحم البقري بين 165 و170 جنيهًا، وذلك في ظل جهود الدولة لضخ كميات كبيرة من اللحوم الحمراء في الأسواق.
 

وأوضح “نقيب الفلاحين” أن اللحوم تباع للجزارين بأسعار مخفضة ولابد أن تنخفض بالأسواق ، ولكن هناك بعض الجزارين تستغل المستهلك وتبيع اللحوم بنفس السعر لذا لابد من الرقابة على أسواق اللحوم .

أسباب تراجع أسعار اللحوم

وأشار إلي أن وفرة المعروض وقلة الإقبال على الشراء السبب فى تراجع الأسعار وليس انتشار الحمي القلاعية كما يدعى البعض ، حيثُ أن الوضع آمن واستطاعت وزارة الزراعة السيطرة عليه من خلال التحصينات .

أوضح أن السلامة تبدأ بشراء اللحوم المختومة رسميًا من المنافذ الحكومية أو الموثوقة.

ولفت إلى أن من يختار لحمًا غير مختوم يتحمل مسؤولية صحته بنفسه، فصحة الإنسان أغلى من أي توفير، مشددًا على أهمية الوعي في اختيار المصدر لتجنب أي مخاطر.
وأضاف أن أسعار اللحوم البلدية من 350 لـ 450 جنيها ، بينما يتراوح سعر اللحوم المستوردة من 270 لـ 350 على حسب النوع وهذا يوضح مدى تراجع الأسعار خلال تلك الفترة .
 

اللحوم أسعار اللحوم أسعار اللحوم اليوم سعر اللحمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

تعطيل الدراسة غداً وبعد غد رسميا في هذه المدارس .. لهذا السبب

صورة أرشيفية

حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس بسبب الأمطار غداً |توضيح عاجل الآن

الطقس في مصر

الطقس غدا | الأمطار تضرب 10 محافظات .. وثلوج متوقعة بهذه المناطق

حالة الطقس

الأرصاد تحذر: طقس بارد غدا وأمطار رعدية غزيرة تصل لحد السيول على مناطق من شمال البلاد

حالة الطقس

أمطار ورياح وصقيع تضرب تلك المحافظات الـ 72 ساعة المقبلة

محمد صلاح وشقيقته رباب

من أنتم؟.. شقيقة محمد صلاح ترد على انتقادات الفنان عباس أبو الحسن | ماذا قالت؟

معتز مطر

المؤبد لـ معتز مطر ومحمد ناصر والمشدد لـ 10 آخرين في قضية الهيكل الإداري

الإمارات

الإمارات تُحذّر من السفر إلى مالي .. وتطالب مواطنيها بالعودة

ترشيحاتنا

الطفل زياد

انتشار فيديو الطفل الكفيف «زياد» يُشعل موجة دعم.. وتحرّكات رسمية لتوفير علاجه وفرصة لمستقبل أفضل

الطفل الكفيف زياد

والد الطفل زياد لـ صدى البلد: ابني مولود بـ عظام زجاجية.. ومدير المدرسة يكشف تفاصيل حفل ترفيهي وراء شهرته

فعاليات ثقافية وفنية

انطلاق فعاليات مشروع مسرح المواجهة والتجوال بكفر الشيخ

بالصور

وصفة سهلة ولذيذة .. طريقة عمل بيض بالطماطم في الفرن

طريقة عمل البيض بالطماطم في الفرن
طريقة عمل البيض بالطماطم في الفرن
طريقة عمل البيض بالطماطم في الفرن

علامات صحية تكشف حاجتك لتناول القرفة يوميًا.. فوائد مُذهلة وتحذيرات ضرورية

علامات تؤكد حاجتك إلى تناول القرفة
علامات تؤكد حاجتك إلى تناول القرفة
علامات تؤكد حاجتك إلى تناول القرفة

علاج «ألفا» الجديد يُظهر نتائج واعدة لمرضى سرطان الغدة الدرقية المقاوم لليود المشع

فعالية العلاج الجديد لسرطان الغدة الدرقية
فعالية العلاج الجديد لسرطان الغدة الدرقية
فعالية العلاج الجديد لسرطان الغدة الدرقية

طبق شتوي دافئ .. طريقة عمل شوربة العدس بالكريمة

طريقة عمل العدس بالكريمة
طريقة عمل العدس بالكريمة
طريقة عمل العدس بالكريمة

فيديو

حجز حسابات حسن شاكوش

أزمة نفقة وتجميد حسابات.. القصة الكاملة وراء حقيقة الحجز على أموال حسن شاكوش |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

المزيد