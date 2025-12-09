قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

أسعار اللحوم البلدية والمستوردة في السوق المصرية اليوم

لحوم
لحوم
ولاء عبد الكريم

تشهد أسواق اللحوم في مصر اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 حالة من التوازن النسبي مع تفاوت واضح بين اللحوم البلدية والمستوردة، بحسب نوع الذبيحة وطريقة الذبح وجودة القطع.

ويحرص المستهلكون على متابعة الأسعار اليومية، بينما يلجأ البعض إلى اللحوم المستوردة كخيار بديل اقتصادي.

أسعار اللحوم البلدية والمنتجات المحلية (لكيلو):

لحم «كندوز» طازج: بين 420 و470 جنيه للكيلو.

لحم «بتلو»: بين 400 و421 جنيه للكيلو.

لحم الضأن البلدي: بين 450 و500 جنيه للكيلو حسب الذبيحة.

قطع مثل «وش فخدة» أو «موزة»: بين 295 و300 جنيه للكيلو حسب المصدر.

الكبدة أو اللحوم المفرومة البلدية: بين 430 و470 جنيه للكيلو، والكبدة البلدي بين 420 و480 جنيه حسب الجودة.

لحوم الجاموس أو «الجملي»: بين 300 و350 جنيه للكيلو.


أسعار اللحوم المستوردة والمجمدة (لكيلو):

لحوم برازيلية مجمدة: بين 210 و250 جنيه للكيلو.

كتف برازيلية أو قطع بديلة مستوردة: بين 230 و260 جنيه حسب القطعة.

لحوم هندية مجمدة: بين 180 و200 جنيه للكيلو.

كبدة أو مفروم مستورد: بين 145 و160 جنيه للكبدة، و200 و230 جنيه للمفروم حسب النوع.


العوامل المؤثرة على الأسعار

تتأثر الأسعار في اللحوم البلدية بتكاليف الأعلاف والنقل والتوزيع، وطريقة الذبح والتقطيع. بينما اللحوم المستوردة تخضع لتقلبات سعر الدولار وتكاليف الشحن والجمارك، مما يجعل بعض أصنافها أقل تكلفة مقارنة باللحوم البلدية.

الوضع الحالي في السوق وتوصيات للمستهلك

ينصح الخبراء بمقارنة الأسعار بين عدة مصادر قبل الشراء، مثل محلات الجزارة، المنافذ المجمدة، أو الأسواق المحلية، لضمان أفضل سعر وجودة. كما يُستحسن التحقق من تاريخ الذبح أو تاريخ الإنتاج خاصة في المنتجات المستوردة أو المجمدة.

توقعات السوق في الأيام المقبلة

على الرغم من استقرار الأسعار اليوم، يبقى السوق حساسًا لأي تغيير في أسعار الأعلاف أو سعر صرف الدولار، مما قد يؤدي إلى تحركات جديدة في أسعار اللحوم البلدية والمستوردة خلال الأيام المقبلة.

لحوم لحم بلدي لحم ضأني

المزيد

