«ليه ما اعتذرتش عن المنصب؟».. مهيب عبد الهادي يُهاجم حلمي طولان

وجّه الإعلامي مهيب عبد الهادي رسالة لـ حلمي طولان، المدير الفني للمنتخب، بعد خروج مصر من بطولة كأس العرب.

وكتب مهيب عبر حسابه على فيسبوك: «لما أنت شايف كل الأخطاء دي، ما اعتذرتش ليه عن المنصب؟».

وتابع: «منتخب معمول مكايدة في مدرب تاني، طبيعي تكون دي النتيجة».

وشهدت منافسات كأس العرب 2025واحدة من أبرز مفاجآت دور المجموعات، بعدما حقق منتخب الأردن فوزا تاريخيا على منتخب مصر بثلاثية نظيفة، في مباراة كشفت الفارق الواضح في الفاعلية بين الفريقين، وأدت إلى خروج المنتخب المصري من البطولة مبكرا رغم محاولاته الهجومية العديدة.

وحقق منتخب الأردن فوزًا كبيرًا على منتخب مصر بثلاثة أهداف دون رد، ليودع المنتخب المصري منافسات كأس العرب 2025 من دور المجموعات، فيما واصل منتخب الأردن عروضه القوية مُحققًا العلامة الكاملة في المجموعة الثالثة.