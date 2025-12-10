قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اختيار محافظ البنك المركزي على رأس قائمة الأكثر تأثيرًا في الاقتصاد الإقليمي والدولي |تفاصيل
خالد جلال: موقف حلمي طولان تجاه حسام حسن يعكس فشلًا واضحًا
انتظام الخدمات الأمنية بمحيط لجان الدوائر الـ30 الملغاة بالمرحلة الأولى من انتخابات النواب
أمطار وسيول.. الأرصاد الجوية توجه تحذيرات مهمة
رسميًا الآن.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه
متحدث الصحة: قانون المسؤولية الطبية يوازن بين حماية المريض ومقدم الخدمة
وسط ترّقب للقرار الأمريكي .. الهدوء يسيطر على أسعار الذهب
هل يجوز أداء صلاة الفجر فور سماع الأذان مباشرة أم يجب الانتظار قليلاً ؟.. الإفتاء تحسم الجدل
أمن سوهاج يكشف تفاصيل مقطع فيديو مُتداول عن تهديدات بسبب قطعة أرض
«ليه ما اعتذرتش عن المنصب؟».. مهيب عبد الهادي يُهاجم حلمي طولان
«التابعي»: تجديد عقد حسام حسن بعد كأس العالم ضرورة لاستقرار المنتخب.. وتصريحات «طولان» غير موفقة
رياضة

تعليق ناري من إسلام صادق على تعادل الزمالك مع كهرباء الإسماعيلية

إسلام صادق
إسلام صادق
ميرنا محمود

علق الإعلامي إسلام صادق على تعادل الزمالك أمام كهرباء الإسماعيلية ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الرابطة المصرية لموسم 2025-2026. 

و كتب إسلام صادق عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل فيسبوك.  :"ريمونتادا"كهرباء الإسماعيلية في التعادل مع الزمالك ٣-٣ تكشف سياسة "جون إدوارد" داخل فريق الأبيض ..ومبررات "عبّد الرؤوف" بعدم وجود لاعبين واهية!

وانتهت مواجهة فريق نادي الزمالك أمام كهرباء الإسماعيلية بالتعادل الإيجابي 3-3، في المباراة التي أقيمت يوم الثلاثاء، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الرابطة المصرية لموسم 2025-2026.

وسجل الزمالك أهدافه عن طريق عمرو ناصر وأحمد شريف والبرازيلي خوان بيزيرا، بينما أحرز محمد السيد شيكا هاتريك كهرباء الإسماعيلية ليعادل النتيجة لفريقه.

موعد مباراة الزمالك القادمة في كأس عاصمة مصر
يستعد الزمالك لمواجهة فريق حرس الحدود في الجولة الثانية من دور المجموعات للمجموعة الثالثة لبطولة كأس الرابطة.

التاريخ: السبت 20 ديسمبر 2025

الوقت: 8:00 مساءً

الملعب: استاد المقاولون العرب

مجموعة الزمالك في كأس الرابطة
يقع فريق الزمالك في المجموعة الثالثة إلى جانب فرق: المصري، حرس الحدود، زد، الاتحاد السكندري، سموحة، وكهرباء الإسماعيلية.

الزمالك الدرديري تعادل للزمالك الزمالك و كهربا الإسماعيلية

