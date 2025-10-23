رئيس شعبة الذهب: التوترات الجيوسياسية وتوقعات خفض الفائدة وراء ارتفاع الأسعار عالميًا

قال هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إن الارتفاع الأخير في أسعار الذهب يعود إلى مجموعة من العوامل الجيوسياسية والاقتصادية التي تشهدها الساحة العالمية خلال الفترة الحالية.

أسعار الفائدة على الدولار

وأوضح "ميلاد" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كلام الناس” والمذاع عبر قناة “ام بي سي مصر” تقديم الإعلامية ياسمين عز أن التوترات والحروب بين بعض الدول أدت إلى زيادة الإقبال على الذهب كملاذ آمن، خاصة في ظل حالة الترقب لتوجهات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة على الدولار.

وأشار إلى أن الأسواق العالمية تترقب قرارات خفض الفائدة، والتي عادة ما تدعم ارتفاع أسعار الذهب عالميًا.

وأضاف أن هذه العوامل مجتمعة دفعت الطلب على الذهب إلى مستويات مرتفعة، ما أدى بدوره إلى الارتفاع الملحوظ في الأسعار خلال الأيام الماضية.

موجة الصعود الجديدة

وتوقع رئيس شعبة الذهب أن يشهد المعدن الأصفر ارتفاعًا غير مسبوق خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن المرحلة القادمة هي فترة استمرار في موجة الصعود الجديدة لأسعار الذهب، سواء على المستوى العالمي أو المحلي.

وأكد "ميلاد" أن المستثمرين والمستهلكين باتوا ينظرون إلى الذهب كأداة تحوط أساسية في ظل حالة عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي التي يشهدها العالم.