آي صاغة: الذهب يعاود الارتفاع وسط تجدد التوترات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين التجاري
البرلمان العربي يستنكر مصادقة الكنيست على مشروعي قانونين لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية
شؤون اللاجئين" الفلسطينية ترحب بقرارات العدل الدولية الذي يلزم الاحتلال بالتعاون مع الأونروا
وزير الخارجية الأمريكي يصل إلى إسرائيل لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد المشاركة في القمة المصرية الأوروبية الأولى ببروكسل
نتنياهو يكشف مفاجأة مدوية بشأن قانون فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية
وفدا حركتي حماس وفتح يلتقيان الآن في القاهرة
رئيس إيطاليا يفتتح معرض "كنوز الفراعنة" في روما
بن غفير يهاجم ترامب.. إسرائيل دولة ذات سيادة ومروان البرغوثي لن يفرج عنه أو يحكم غزة
رئيس المخابرات العامة يستقبل الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين فهد سليمان
سعر الدولار في البنوك مساء اليوم 23-10-2025
رئيس المخابرات العامة وأمين المبادرة الوطنية الفلسطينية يبحثان جهود مصر للتوافق
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رئيس شعبة الذهب: التوترات الجيوسياسية وتوقعات خفض الفائدة وراء ارتفاع الأسعار عالميًا

محمد البدوي

قال هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إن الارتفاع الأخير في أسعار الذهب يعود إلى مجموعة من العوامل الجيوسياسية والاقتصادية التي تشهدها الساحة العالمية خلال الفترة الحالية.

 أسعار الفائدة على الدولار

وأوضح "ميلاد" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كلام الناس” والمذاع عبر قناة “ام بي سي مصر” تقديم الإعلامية ياسمين عز أن التوترات والحروب بين بعض الدول أدت إلى زيادة الإقبال على الذهب كملاذ آمن، خاصة في ظل حالة الترقب لتوجهات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة على الدولار.

 وأشار إلى أن الأسواق العالمية تترقب قرارات خفض الفائدة، والتي عادة ما تدعم ارتفاع أسعار الذهب عالميًا.

وأضاف أن هذه العوامل مجتمعة دفعت الطلب على الذهب إلى مستويات مرتفعة، ما أدى بدوره إلى الارتفاع الملحوظ في الأسعار خلال الأيام الماضية.

موجة الصعود الجديدة 

وتوقع رئيس شعبة الذهب أن يشهد المعدن الأصفر ارتفاعًا غير مسبوق خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن المرحلة القادمة هي فترة استمرار في موجة الصعود الجديدة لأسعار الذهب، سواء على المستوى العالمي أو المحلي.

وأكد "ميلاد" أن المستثمرين والمستهلكين باتوا ينظرون إلى الذهب كأداة تحوط أساسية في ظل حالة عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي التي يشهدها العالم.

