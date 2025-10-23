قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

سعر الذهب مساء اليوم الخميس 23-10-2025

الذهب
الذهب
محمد يحيي

استمر تراجع الذهب في مصر مع بدء تعاملات مساء اليوم الخميس الموافق 23-10-2025 داخل محلات الصاغة الممصرية.

الذهب يتراجع

وتعرض سعر الذهب للتهاوى مع تعاملات مساء اليوم بمقدار 190 جنيه في المتوسط مقارنة بما كان عليه مطلع الأسبوع الجاري.

اسعار الذهب اليوم الخميس

تحركات أسبوعية

وفقا لتداولات الذهب علي مدار أسبوع والذي شهد تذبذبا ليصعد بمعدل 215 جنيه في المتوسط ثم يتعرض للتهاوي خلال الأيام القلائل ليهبط أدني مستوي له.

آخر تحديث لسعر الذهب

سجل متوسط سعر جرام الذهب نحو 5520 جنيه في المتوسط

سعر الذهب

سعر عيار 24 اليوم 

وسجل سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 6308 جنيه للبيع و 6365 جنيه للشراء

سعر عيار 21 اليوم 

بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 5520 جنيه للبيع و5570 جنيه للشراء

سعر عيار 18 اليوم 

وصل سعر عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 4731 جنيه للبيع و 4774 جنيه للشراء

أسعار الذهب اليوم الأربعاء

سعر عيار 14 اليوم 

بلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3680 جنيه للبيع و3713 جنيه للشراء

سعر الجنيه الذهب  اليوم 

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 44.16 ألف جنيه للبيع و 44.56 ألف جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب اليوم 

وسجل سعر أوقية الذهب نحو 4145 دولار للبيع و 4146 دولار للشراء

