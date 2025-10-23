قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مجمع البحوث يعلن مواعيد الاختبارات التحريرية لمسابقة الإيفاد للخارج
"عمل منه استيك".. محامي قاتل الإسماعيلية : مريض نفسي وليس مجرم محترف
بعد أزمة حذف الصورة.. ليفربول يحسم الجدل حول مستقبل محمد صلاح
نائب الرئيس الأمريكي: لن يتم ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل
رئيس الوزراء يتابع مع وزيري التعليم العالي والمالية عددا من الملفات
وزير الدفاع الإسرائيلي: ملتزمون بإعادة جميع المحتجزين القتلى ونزع سلاح حماس
فرنسا .. مذكرة توقيف دولية جديدة بحق بشار الأسد
قمة بروكسل التاريخية.. السيسي يفتح صفحة جديدة في الشراكة المصرية الأوروبية
شعبة الخضر والفاكهة: أسعار الطماطم مرتفعة قبل تحرك أسعار السولار
انطلاق الدعاية الانتخابية لمجلس النواب..وهذه المحظورات على المرشحين اجتنابها
ينطلق غدا.. 25 فرقة مصرية وأجنبية تشارك في اليوبيل الفضي لمهرجان الإسماعيلية
تعليم كفر الشيخ : تعليق الدراسة بمدارس دسوق بمناسبة مولد إبراهيم الدسوقي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

سر السقوط الكبير لأسعار الذهب.. هل يرتفع مجددا؟

الذهب
الذهب
هاجر ابراهيم

شهدت أسواق الذهب العالمية حالة من الارتباك الحاد خلال الأيام الماضية، بعد أن سجل المعدن أكبر تراجع يومي في تاريخه الحديث، لتتحول موجة الصعود القياسية إلى سقوط مفاجئ أربك المستثمرين حول العالم.

سر السقوط الكبير لأسعار الذهب.. هل يرتفع مجددا؟

وعرضت فضائية “العربية”، تقريرا ، أكدت فيه أنه قبل أيام بدأ الذهب وكأنه على وشك الوصول إلى 4500 دولار للأونصة الواحدة، ثم سجل أكبر إنهيار فى يوم واحد على الإطلاق، والبعض يقول أن الهنود هم السبب بعد شراء كبير خلال الأيام الماضية بسبب مواسم الأعياد لديهم.

وأضاف التقرير، أن أخرون يقولوا أن الأمر ليس إلا هبوطا عاديا، سيرتفع بعده الذهب مرة أخري، حيث يؤكد الكثير من الخبراء حول العالم أن يشتروا الذهب ولا يبيعوا لأنه ملاذ أمن على كل حال.

وأشار التقرير ، إلى أن الإقبال على شراء الذهب ليس على الذهب نفسه، إنما على سبائك الذهب، ويقال أن سوق السبائك الذهبية بعام 2024 كان 76 مليار، وهذا العام قد يصل إلى 86 مليار، أى نموا كبيرا.

 أسعار الذهب اليوم في مصر
 

تشهد أسواق الذهب في مصر حالة من الهدوء الحذر، وسط متابعة دقيقة لحركة المعدن النفيس عالميًا، خاصة بعد سلسلة من الاضطرابات الحادة التي أثرت على الأسعار خلال الأيام الماضية، ومع استمرار تداول الأونصة فوق مستوى 4070 دولارًا، تترقب الأسواق المحلية والعالمية ما إذا كانت الأسعار ستتجه نحو موجة صعود جديدة أم ستظل عند مستوياتها الحالية.

استقرار الأسعار المحلية اليوم

سجلت أسعار الذهب في مصر اليوم 23 أكتوبر 2025 استقرارًا نسبيًا، دون تغييرات كبيرة مقارنة بالأمس، في ظل التوازن الذي تشهده الأسواق العالمية. وجاءت الأسعار على النحو التالي:

  • عيار 24: 6309 جنيهات
  • عيار 21: 5520 جنيهًا
  • عيار 18: 4731 جنيهًا
  • الجنيه الذهب: 44160 جنيهًا

ويأتي هذا الاستقرار في ظل حالة من الترقب والحذر بين المستثمرين والمتعاملين، مع انتظار ما ستسفر عنه تعاملات البورصات العالمية خلال الساعات القادمة.

تراجع حاد في أسعار الذهب أمس

كانت أسعار الذهب في السوق المصرية قد شهدت تراجعًا ملحوظًا أمس، إذ انخفض سعر الجرام عيار 21 (وهو الأكثر تداولًا في السوق المحلية) من 5900 جنيه إلى 5470 جنيهًا، بفارق 430 جنيهًا، ما يعادل انخفاضًا نسبته نحو 7.3%.

ويعتبر هذا الهبوط امتدادًا لأكبر تراجع عالمي للمعدن النفيس منذ أكثر من عقد، وفقًا لبيانات تعاملات صباح الأمس.

انعكاس التراجع العالمي على السوق المحلية

الهبوط العنيف الذي شهدته الأسواق العالمية خلال الساعات الماضية، بانخفاض تجاوز 7% في سعر الأونصة، كان له أثر مباشر على السوق المصرية، فقد سجل الذهب العالمي أسوأ أداء يومي منذ عام 2013، ما انعكس فورًا على الأسعار المحلية.

أسباب الموجة التصحيحية الأخيرة

تأتي الموجة التصحيحية الحالية بعد سلسلة من الارتفاعات القوية والمتتالية التي دفعت الذهب إلى مستويات قياسية، الأمر الذي شجع المستثمرين حول العالم على جني الأرباح.

كما ساهم في هذا التراجع صعود الدولار الأمريكي وتحسن شهية المخاطرة في الأسواق المالية العالمية، مما أدى إلى تقليل الإقبال على الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا.

توقعات المرحلة المقبلة

يرى خبراء الأسواق أن المرحلة المقبلة قد تشهد صعودًا جديدًا في أسعار الذهب إذا ما واصلت الأونصة العالمية تمسكها بمستوياتها المرتفعة فوق 4070 دولارًا، خاصة في ظل استمرار التوترات الاقتصادية العالمية وعدم وضوح اتجاهات السياسات النقدية الأمريكية.


 

الذهب أسعار الذهب إنخفاض الذهب أسعار الذهب اليوم المستثمرين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارني سلوت

أول رد فعل من أرني سلوت بعد حذف محمد صلاح صورته بقميص ليفربول

ذهب

الذهب يواصل الصعود.. وعيار 21 يتجاوز 6 آلاف جنيه

محمد صلاح

مسألة وقت يا خاين.. صديق محمد صلاح المقرب يوجه رسالة إلى مدرب ليفربول

مشغولات ذهبية

640 جنيها.. سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس

مشغولات ذهبية

بعد ارتفاعه مجددا.. أسعار الذهب الآن في مصر

صورة أرشيفية

تعليمات عاجلة للمدارس بالقضاء على مشكلات ضعف القراءة والكتابة لدى الطلاب

الارصاد

تحذير عاجل من الأرصاد عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

مشغولات ذهبية

عاود الارتفاع.. أسعار الذهب الآن في مصر

ترشيحاتنا

الذهب

سر السقوط الكبير لأسعار الذهب.. هل يرتفع مجددا؟

أرشيفية

جيش الاحتلال يشن غارة على معسكر وموقع لإنتاج صواريخ لحزب الله في لبنان

الأسماك

البلطي بـ85 جنيه .. تعرف على أسعار الأسماك في الأسواق

بالصور

الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد انتهاء أعمال التطوير

الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد إنتهاء أعمال تطويره
الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد إنتهاء أعمال تطويره
الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد إنتهاء أعمال تطويره

القوات المسلحة تشارك دول الكومنولث الاحتفال السنوى بذكرى ضحايا معركة العلمين

القوات المسلحة تشارك عدد من دول الكومنولث الإحتفال السنوى لإحياء الذكرى 83 لضحايا معركة العلمين
القوات المسلحة تشارك عدد من دول الكومنولث الإحتفال السنوى لإحياء الذكرى 83 لضحايا معركة العلمين
القوات المسلحة تشارك عدد من دول الكومنولث الإحتفال السنوى لإحياء الذكرى 83 لضحايا معركة العلمين

شياكة ورقي.. إطلالات درة تسرق الأضواء في الجونة

درة
درة
درة

فستان لافت.. مريم الخشت تستعرض جمالها

مريم الخشت
مريم الخشت
مريم الخشت

فيديو

رانيا يوسف

رانيا يوسف تعلق على منتقدي زواجها: لو ماتشتمتش هستغرب

المتهمة

القبض على بلوجر وفتاتين يمارسن الرزيلة في الإسكندرية

إلهام شاهين

عايزة أروح التواليت.. إلهام شاهين ترد على اتهامها بالسخرية من حديث لبلبة بمهرجان الجونة|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك حريحور

منى أحمد

منى أحمد تكتب: أنوار ولي النعم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

المزيد