موعد مباراة الأهلي وإنبي والقنوات الناقلة فى كأس عاصمة مصر

يستعد فريق الكرة بالنادى الأهلى لمواجهة انبي في كاس عاصمة مصر.

موعد مباراة الأهلي وإنبي

ويحل إنبي ضيفاً ثقيلاً على حساب النادي الأهلي يوم الخميس المقبل فى تمام الساعة السابعة مساءً على ملعب إستاد السلام فى الجولة الأولي بدور المجموعات ضمن منافسات كأس عاصمة مصر.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى وإنبي فى كأس عاصمة مصر

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلي وإنبي في كأس عاصمة مصر.

وقد وضعت إدارة النادي الأهلي العديد من الأسماء الرنانة على قائمة الراحلين عن القلعة الحمراء فى الميركاتو الشتوي.

يلتقي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب نظيره فريق انبي في المباراة المقرر لها الخميس المقبل ضمن الجولة الأولي من منافسات دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

واقترب العديد من اللاعبين من الخروج من جدران النادي الأهلي سواء على سبيل البيع النهائي أو الإعارة خلال فترة انتقالات اللاعبين فى شهر يناير القادم.

ضمت قائمة الرحيل المحتمل لنجوم النادي الأهلي فى الميركاتو الشتوي كل من: عمر كمال عبد الواحد وأحمد رمضان بيكهام والمغربي أشرف داري والسلوفيني نيتس جراديشار إضافة إلى إقتراب انتهاء ملف حمزة عبد الكريم المهاجم الصاعد إلي صفوف فريق الرديف في نادي برشلونة الإسباني.

فيما دخل في ملف الإعارات بالنادي الأهلي محمد مجدي أفشة حال تلقي إدارة المارد الأحمر عرضا مناسبا بدوريات الخليج يحقق للاعب والنادي استفادة مادية وفنية.



