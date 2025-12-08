الأهلي يفوز على المصري بخماسية في بطولة الجمهورية

حقق فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الاهلي مواليد 2007 فوزًا كبيرًا على المصري، بخمسة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين اايوم الإثنين في السويس، ضمن منافسات الجولة 13 من بطولة الجمهورية.

افتتح زيدان ناجح التسجيل للأهلي، وأضاف كريم عيد الهدف الثاني، وجاء الهدف الثالث عن طريق عمر العدوي، ثم قلص المصري الفارق، وسجل إياد مدحت الهدف الرابع، قبل أن يختتم ياسين عاطف خماسية فوز الأهلي.

بهذا الفوز رفع «أهلي 2007» رصيده إلى 28 نقطة من الفوز في 8 مباريات والتعادل في 4 مباريات، حيث فاز على مودرن سبورت 7 - 0، وعلى فاركو 4 - 1، وتعادل في مباراة غزل المحلة 1 - 1، وفاز على بيراميدز 2 - 0 اعتباريًا، وتعادل مع إنبي 2 - 2، وتعادل مع سيراميكا 1 - 1، وفاز على حرس الحدود 2 - 0، وعلى الزمالك 3 - 2، وعلى كهرباء الإسماعيلية 2 - 1، وتعادل مع الاتحاد 0 - 0، وفاز على بتروجت 1 - 0، وعلى المصري 5 - 1، مسجلًا 30 هدفًا مقابل 9 أهداف في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2007 كلًا من هاني العقبي مديرًا فنيًا، وأحمد جلال مدربًا عامًا، وعصام الغندور مدربًا للحراس، وأحمد فؤاد إداري الفريق، ومحمد حمدي طبيب الفريق، ومحمد نحلة مخطط الأحمال، وإبراهيم خاطر إخصائي التدليك.