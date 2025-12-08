نيكولاس بيبي يعتذر للمغرب بعد سخريته المثيرة قبل كان 2025

قبل أيام قليلة من انطلاق "كان 2025"، قرر نيكولاس بيبي لاعب فياريال ومنتخب كوت ديفوار أن يفتح النار على المنتخب المغربي.

في فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، قال بيبي ساخراً: "كم عدد النجوم التي لدى المغرب؟ لا يوجد لديهم أي نجمة، ربما لديهم واحدة فازوا بها عام 1818، حتى والدي لم يكن مولودًا بعد".

أثار هذا التصريح جدلاً واسعًا قبل استضافة المغرب لكأس الأمم الإفريقية المقررة انطلاقا من نهاية الشهر الجاري.

نجم كوت ديفوار بيبي يعتذر للمغرب

تقدم النجم الإيفواري نيكولاس بيبي لاعب فياريال الإسباني عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي: السلام عليكم جميعاً .. أتمنى أن تكونوا بخير

أعود اليوم للحديث عن الجدل الذي أثير حول الفيديو وتصريحي المتعلق بالمغرب .. كنا نمزح سوياً طوال اليوم، ونتبادل الدعابات عن الجميع، ولم يكن هناك أي نية للإساءة.

اضاف بيبي: أعتذر لكم، جماهير المغرب، إن تم فهم كلامي بشكل خاطئ أو استقباله بصورة سلبية. ففي الفيديو، قبل تلك اللقطة تحديداً، أكدت على قوة المنتخب المغربي وصعوبة مواجهته في هذه النسخة من كأس إفريقيا (عند الدقيقة 1:26).

واختتم بيبي حديثه قائلا: نحن جميعاً إخوة على هذا القارّة، والقارة الإفريقية تجمعنا. كل الدعم للجميع، ولتسقط العنصرية.