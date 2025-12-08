الأوقاف تتوعد المخالفين.. رئيس القطاع الديني في جولة مفاجئة بإدارات القاهرة

نفذ الدكتور السيد عبد الباري، رئيس القطاع الديني بوازرة الأوقاف ، جولة تفقدية موسعة صباح اليوم، رافقه خلالها الشيخ محمد إبراهيم سليمان، مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، وفريق من أعضاء الحوكمة، حيث شملت الجولة عددًا من إدارات الأوقاف الفرعية بمحافظة القاهرة.

وجاءت هذه الجولة تنفيذًا مباشرًا لتوجيهات الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، الذي وجّه بضرورة تكثيف المتابعة الميدانية داخل دواوين المديريات والإدارات التابعة لها، لضبط منظومة العمل، وكشف أوجه القصور، ومحاسبة المقصرين بما يضمن احترام القواعد التنظيمية وسيادة الانضباط.

وشملت الزيارة إدارات المطرية والنزهة وشرق القاهرة، وأسفر المرور التفتيشي عن ضبط عدد من المخالفات الإدارية وتخلفات الحضور والانصراف بين بعض العاملين، وقد بدأت الجهات المختصة بالفعل اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفات التي تم رصدها خلال الجولة.

وأكدت وزارة الأوقاف أنها ماضية في تنفيذ هذه الحملات الرقابية على مستوى الجمهورية بالكامل دون أي استثناء، تنفيذًا لتوجيهات الوزير بتشديد الرقابة وتفعيل الحوكمة بشكل مضاعف، وعدم التهاون مطلقًا مع أي تقصير أو مخالفة قد تمس انتظام العمل أو تخل بواجبات الوظيفة.

وفي ختام بيانها، وجهت الوزارة الشكر للعاملين الملتزمين الذين يؤدون مهامهم بأمانة وانضباط، مؤكدة أنها تهيب بجميع المنتسبين إليها ضرورة الالتزام التام بالتعليمات الرسمية والضوابط المنظمة للعمل، حرصًا على الارتقاء بالأداء وتحقيق رسالة الوزارة في أعلى صورها.



