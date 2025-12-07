قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رابط مباشر.. كيفية الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2026 بالرقم القومي
هل يجوز الاستفادة بأكثر من وحدة من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي؟.. القانون يجيب
رئيسا وزراء بريطانيا وهولندا: الدعم الدولي لأوكرانيا يجب أن يستمر
مشروعات إعادة الأحياء.. وزير الإسكان يكشف حقيقة بيع منطقة وسط البلد
رئيسة وزراء إيطاليا تتعهد بمساعدات طارئة لأوكرانيا
وزير الأوقاف يحيل مخالفات جديدة للتحقيق العاجل ويوجه بتشديد الرقابة
النقل تدرس مد مترو الإسكندرية حتى الكيلو 21 وبرج العرب | تفاصيل
وزير الإسكان يكشف مفاجآت مهمة لجماهير الزمالك بشأن أرض النادي
مصر ورومانيا تبحثان الاستعداد للاحتفال بمرور 120 عامًا على العلاقات الدبلوماسية
الأردن: إعادة تشكيل مجلس أوقاف القدس برئاسة الخطيب التميمي
انطلاق المعسكر المغلق لمنتخب مصر استعدادا لأمم إفريقيا 2025
ديني

وزير الأوقاف يحيل مخالفات جديدة للتحقيق العاجل ويوجه بتشديد الرقابة

عبد الرحمن محمد

كثفت الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بوزارة الأوقاف، حملات المتابعة والمرور الميداني على عدد من المديريات الإقليمية والمساجد التابعة لها؛ وذلك إنفاذًا لتوجيهات الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وفي إطار الحرص على ضبط العمل الدعوي بأنشطته المتنوعة داخل المساجد والارتقاء بمستوى الأداء الإداري داخل دواوين المديريات الإقليمية والإدارات الفرعية بها. 

وشملت جولات المتابعة خلال شهر نوفمبر عددًا من المحافظات في أنحاء الجمهورية، وأسفرت عن رصد عدد من المخالفات المرتبطة بعدم الالتزام بمدة خطبة الجمعة وموضوعها، وعدم التقيد بالزي الرسمي، ومستوى النظافة العامة للمساجد، وتخلفات الحضور لبعض الأنشطة القرآنية والدعوية، كما رصدت بعض المخالفات الإدارية التي تتعلق بخطوط سير المفتشين، والإجراءات المالية والإدارية والهندسية.

وزير الأوقاف يحيل مجموعة من المخالفات إلى التحقيق العاجل ويوجه بتشديد الرقابة ومضاعفة جهود الحوكمة

وأكدت الإدارة أنه يجري حاليًّا اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تلك المخالفات، مع استمرار حملات التفتيش المفاجئ بصورة مستمرة لتشمل جميع المحافظات دون استثناء في ضوء توجيهات الوزير بتكثيف الحملات وتشديد الرقابة ومضاعفة جهود الحوكمة، وعدم التهاون مطلقًا مع المخالفين؛ وذلك ضمانًا لانضباط العمل وتحقيق رسالة الوزارة في أسمى صورها. 

كما رصدت جولات المتابعة الكثير من النماذج الإيجابية، التي تعبر عن حسن الالتزام والإبداع في أداء الواجب الوظيفي والرسالة الدعوية المنوطة بأبناء الوزارة. 

وفي هذا السياق، تُهيب الوزارة بجميع منسوبيها الالتزام بالتعليمات والتقيد بالضوابط المنظمة للعمل، أداءً للأمانة وحفاظًا على قدسية المسجد.

كما تتوجه وزارة الأوقاف بخالص الشكر والتقدير إلى جميع منسوبيها الملتزمين الذين يجسدون بأدائهم المتميز روحَ الانضباط والإخلاص، ويسهمون في أداء رسالة المسجد، وصون أمانة الكلمة، وتحقيق الأمن الفكري في ربوع الوطن.

