أحمد موسى يطالب بقيمة إيجارية عادلة لأراضي الأوقاف: لا نريد ظلم المواطن ولا إهدار حق الدولة

أعرب الإعلامي أحمد موسى عن استياء عدد من المواطنين بعد الزيادات الأخيرة في القيمة الإيجارية لأراضي وزارة الأوقاف، مشيرًا إلى أن بعض المستأجرين فوجئوا بارتفاع كبير في أسعار إيجار الفدان مقارنة بالسنوات السابقة.

وخلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، أوضح موسى أن العديد من الأهالي، خاصة ممن يمتلكون مساحات صغيرة تتراوح بين أربعة وستة قراريط، يجدون صعوبة في تحمل الزيادات الجديدة التي قد تصل إلى 30 أو 40 ألف جنيه، لافتًا إلى أن سعر إيجار الفدان يختلف من منطقة لأخرى وفق معايير محددة.

وأكد موسى أن الهدف ليس المطالبة بتقليل حق وزارة الأوقاف أو التفريط في ممتلكاتها، بل البحث عن قيمة عادلة تراعي ظروف المواطنين، قائلاً: «نريد عدلًا يضمن الحفاظ على أملاك الأوقاف، وفي نفس الوقت ما يظلمش الغلابة اللي ما عندهمش قدرة على السداد.»

وأشار إلى أن هناك من يستطيع دفع القيمة الجديدة دون مشكلة، وفي المقابل توجد فئات لا تملك الموارد الكافية، ما يستدعي بحسب قوله تحقيق التوازن والعدالة في تحديد الإيجارات بما يضمن حقوق الدولة ويحمي المواطن.