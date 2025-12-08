قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

طريقة عمل كرات اللحمة السويدية زي المطاعم الفخمة

كرات اللحمة
كرات اللحمة
اسماء محمد

تعد كرات اللحمة السويدية من الأكلات الفاخرة التى يمكن الاستعانة بها في المناسبات كما أن تكلفتها ليست باهظة مثل أطباق اللحوم الشهيرة.

نعرض لكم طريقة عمل اللحمة السويدية من خلال خطوات الشيف ساندرا مكاري مقدمه برنامج بالهناء والشفاء على قناه سي بي سي سفرة

المقادير


½ كيلو لحمة مفرومة

1 كوب بقسماط

بصلة مبشورة

¼ كوب لبن

ملح

½ ملعقة صغيرة فلفل أسود

ملعقة صغيرة بهارات لحمة

3 كوب بصل مكرمل

للصوص:
3 ملعقة كبيرة زبدة
2 ملعقة كبيرة دقيق أسمر
شوربة لحمة
ملح
فلفل أسود
ملعقة كبيرة صويا صوص فاتح
ملعقة كبيرة مستردة
لبن

طريقة عمل كرات اللحمة السويدية

ضعي اللحمة المفرومة مع البصل وبهارات اللحمة و البقسماط والملح و الفلفل الاسود ثم يضاف لبن تدريجياً للخليط وقلبيهم حتى تتماسك ثم شكلى كور اللحمة ووضعيها في الثلاجة قليلاً.

اذيبي جزء من مكعب الزبدة في طاسة على النار ثم ضعى كرات اللحمة المفرومة وقلبيها بين الحين والآخر حتى النضج.

للصوص:
في طاسة على النار ضعي زبدة او دقيق و حمصي المكونات 
ثم ضعي بصل مكرمل  وصويا صوص ومسطردة وشوربة ولبن وملح وفلفل أسود.

قلبي المكونات جيداً للحصول على الصوص المطلوب ثم ضعي كور اللحمة للصوص و قلبي المكونات جيداً و اتركيها حتى تمام النضج وقدميها مع البطاطس المهروسة.

كرات اللحم كرات اللحمة طريقة عمل كرات اللحمة السويدية كرات اللحمة السويدية

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

