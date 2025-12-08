طريقة عمل كرات اللحمة السويدية زي المطاعم الفخمة

تعد كرات اللحمة السويدية من الأكلات الفاخرة التى يمكن الاستعانة بها في المناسبات كما أن تكلفتها ليست باهظة مثل أطباق اللحوم الشهيرة.

نعرض لكم طريقة عمل اللحمة السويدية من خلال خطوات الشيف ساندرا مكاري مقدمه برنامج بالهناء والشفاء على قناه سي بي سي سفرة

المقادير



½ كيلو لحمة مفرومة

1 كوب بقسماط

بصلة مبشورة

¼ كوب لبن

ملح

½ ملعقة صغيرة فلفل أسود

ملعقة صغيرة بهارات لحمة

3 كوب بصل مكرمل

للصوص:

3 ملعقة كبيرة زبدة

2 ملعقة كبيرة دقيق أسمر

شوربة لحمة

ملح

فلفل أسود

ملعقة كبيرة صويا صوص فاتح

ملعقة كبيرة مستردة

لبن

طريقة عمل كرات اللحمة السويدية

ضعي اللحمة المفرومة مع البصل وبهارات اللحمة و البقسماط والملح و الفلفل الاسود ثم يضاف لبن تدريجياً للخليط وقلبيهم حتى تتماسك ثم شكلى كور اللحمة ووضعيها في الثلاجة قليلاً.

اذيبي جزء من مكعب الزبدة في طاسة على النار ثم ضعى كرات اللحمة المفرومة وقلبيها بين الحين والآخر حتى النضج.

للصوص:

في طاسة على النار ضعي زبدة او دقيق و حمصي المكونات

ثم ضعي بصل مكرمل وصويا صوص ومسطردة وشوربة ولبن وملح وفلفل أسود.

قلبي المكونات جيداً للحصول على الصوص المطلوب ثم ضعي كور اللحمة للصوص و قلبي المكونات جيداً و اتركيها حتى تمام النضج وقدميها مع البطاطس المهروسة.