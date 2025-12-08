بعد غرق مكتبة الآثار المصرية به.. متحف اللوفر يتجه لرفع أسعار تذاكره بنسبة 25% لغير الفرنسيين

كشفت فابيولا بدوي الكاتبة الصحفية، كواليس وتفاصيل غرق قسم الآثار المصرية في متحف اللوفر بفرنسا وتلف 400 وثيقة تاريخية.

وقالت فابيولا بدوي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامجه " مساء جديد " المذاع على قناة "المحور "، :" الوثائق التي تلفت يطلع عليها الباحثين والدارسين لعلم المصريات وتعود للقرن التاسع عشر والقرن العشرين ".



وتابعت فابيولا بدوي :" هناك كارثة حقيقية في متحف اللوفر وهذه مشكلة حقيقية لأن غرق قسم الآثار المصرية أتى بعد فترة قصيرة من سرقة مقتنيات من متحف اللوفر ".

واكملت فابيولا بدوي :" تم تخفيض الميزانية المخصصة للثقافة والمتاحف في فرنسا وهذا الامر يتسبب في مشكلة كبيرة للأماكن الأثرية بفرنسا ".

ولفتت فابيولا بدوي :" متحف اللوفر سوف يقوم بزيادة أسعار تذاكر المتحف بنسبة 25 % لغير الفرنسيين لزيادة ميزانية المتحف ".