أحمد موسى يطالب بقيمة إيجارية عادلة لأراضي الأوقاف: لا نريد ظلم المواطن ولا إهدار حق الدولة
إقالة رئيس حي النزهة بمحافظة القاهرة.. ما السبب؟
أحمد موسى: شائعات تستهدف ضرب السياحة المصرية والرسوم ثابتة دون أي زيادة
ليلة مطيرة بإمتياز وتدفق السحب الرعدية.. خريطة سقوط الأمطار الساعات المقبلة
مركز المنتخبات الوطنية يستضيف المعسكر الختامي لمنتخب مصر استعدادا لأمم إفريقيا
عمرو أديب: مصر لم تبع القضية الفلسطينية.. وأهدافنا إنهاء المأساة الإنسانية في غزة
أحمد موسى: حملات ممنهجة تستهدف السياحة المصرية والرسوم لم تتغير
تفاصيل مثيرة تكشفها محامية الفنان سعيد مختار عن زوجته ومقـ.تله
موعد أول مباراتين في ربع نهائي كأس العرب 2025
دبلوماسي روسي سابق: أوروبا غير جاهزة للتسوية الدائمة للحرب الأوكرانية
سفير مصر في روما: ممارسات إثيوبيا تهدد استقرار المنطقة.. والقاهرة التزمت باتفاق المبادئ
من القاهرة للصعيد.. خريطة الأمطار والنشاط المفاجئ للرياح خلال الساعات المقبلة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

أحمد رفعت: الإخوان روجوا الشائعات ولا يشرفني دفاعهم عني.. فيديو

الكاتب الصحفي احمد رفعت
الكاتب الصحفي احمد رفعت
عبد الخالق صلاح

أكد الكاتب الصحفي أحمد رفعت أن حق التقاضي متاح للجميع، موضحًا أنه حدث تضرر من نشر خبر في موقع يترأس تحريره، وأن صديقه محمد القرش، متحدث وزارة الزراعة، قال إن عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن حرر محضرا ضده.

وأوضح، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه ذهب إلى المحرر ورئيس القسم؛ لتتم معالجة الخبر، مشيرًا إلى أنه طلب منهم التواصل مع عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن، وكل ما يقوله “يتم نشره كاملًا دون مراجعة”.

وقال إنه تم معالجة الخبر المتسبب في الأزمة على الموقع، موضحًا أن هناك لَبْسًا حدث في الخبر.

وأضاف أن المعاملة معه كانت جيدة، وكشف تفاصيل تنفيذ أمر الضبط والإحضار، حيث أخبره ضابط بوجود استدعاء من نيابة أمن الدولة، مشيرًا إلى أنه تفاجأ في البداية، ولكنه التزم بالقانون.

ولفت إلى أن الضابط أراه الاسم والختم، ولم يكن هناك أي تعسف، وأن التعامل معه كان بمنتهى الرقي والاحترام.

وأوضح أن المعاملة كانت على أفضل وأروع ما يكون، مؤكداً أن هناك من يصطاد في المياه العكرة.

وأشار إلى أن الإخوان الإرهابيين هم من روجوا الشائعات، مؤكدًا أن تاريخهم مليء بالإرهاب والدم والباطل، وأنه لا يشرفه تدخلهم في موضوعه ولا دفاعهم عنه؛ لأن مشكلته الجذرية، معهم، لأن كل أحاديثهم باطلة.

ونوه بأن الإجراءات الأولى للموقع الصحفي تمت، ولكن لم يصدر الترخيص النهائي بعد، مثل غيرهم من المواقع الصحفية، موضحًا أن المجلس الأعلى للإعلام يبحث جديتهم.

أحمد رفعت الإخوان محمد القرش

حقيقة تعليق الدراسة في المدارس غداً بسبب الأمطار

حقيقة تعليق الدراسة في المدارس غدا بسبب الأمطار.. التفاصيل الكاملة

الطقس الآن

الطقس الآن .. هذه المحافظات تحت تأثير الأمطار الغزيرة وضربات البرق والرعد

صورة تعبيرية

لا يوجد تعطيل.. استمرار الدراسة غدا بمحافظة القاهرة

صورة أرشيفية

هل تقرر تعليق الدراسة في المدارس غداً بسبب الأمطار؟.. التعليم: القرار للمحافظين

طقس - ارشيفية

الأرصاد تطلق صافرة الإنذار| إحذروا حبات البرد وضربات البرق غداً

حالة الطقس

من مطروح للصعيد.. 7 محافظات تحت تأثير الأمطار الغزيرة يصاحبها البرق والرعد

تعطل رابط استمارة الشهادة الإعدادية

التعليم: التحديثات سبب تعطل رابط استمارة الشهادة الإعدادية..وسيعمل خلال ساعات

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار غزيرة ورعدية في هذه المناطق

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار غزيرة ورعدية في هذه المناطق

إنذارات حمراء وسيول تضرب عدة مناطق سعودية

تعليق الدراسة الحضورية في جدة غدا بسبب العاصفة الممطرة

الكونجرس

الكونجرس الأمريكي يبحث إلغاء قانون قيصر المفروض على سوريا

ترامب

ترامب يصدر أمرا لإنشاء قاعدة وطنية موحدة للذكاء الاصطناعي

أسرار الراحة النفسية للأمهات… خطوات صغيرة تغير الحياة

6 عادات بسيطة تغير شكل بشرتك في أسبوع… وصفات علمية دون تكلفة

أكلات الشتاء للشعور بالدفء… وصفات غير تقليدية تنتشر سريعا

تريند TikTok الجديد… المكرونة الكريمية بدون كريمة

السر وراء السلحفاة والحظ

هل تربية السلاحف تجلب الحظ والرزق فعلًا أم أنها مجرد خرافة؟

مي عمر

مي عمر تكشف أسرارها.. هجوم السوشيال ميديا.. وعودة محمد سامي للإخراج

شروق القاسم

من طب الأسنان للرقص الشرقي.. الحقيقة الكاملة في أزمة شروق القاسم

أحمد سعد

من الفقر والطرد إلى قمة الشهرة.. أحمد سعد يكشف عن أسرار مشواره الفني

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

