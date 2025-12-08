ميمي جمال تكشف لصدى البلد أسرار وكواليس شخصيتها في مسلسل على قد الحب

كشفت الفنانة ميمي جمال في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" عن تفاصيل شخصية رجاء التي تقدمها ضمن أحداث مسلسل "على قد الحب"، والذي تشارك في بطولته إلى جانب الفنانين شريف سلامة ونيللي كريم.

وأوضحت ميمي جمال أن شخصية رجاء هي والدة شريف سلامة وحماة نيللي كريم داخل المسلسل، وتمتلك مزرعة ومطعمًا، مما يضعها في مواقف متعددة تجمع بين الطابع الاجتماعي والكوميدي.

وأكدت أن الشخصية تتمتع بروح خفيفة وظريفة، وتضيف نكهة مميزة للأحداث من خلال تفاعلاتها العائلية ومواقفها اليومية، مشيرة إلى أن الدور جذبها منذ القراءة الأولى لما يحمله من طابع مختلف وقريب من قلوب المشاهدين.

وأضافت أن كواليس العمل كانت ممتعة للغاية، وأن التعاون مع فريق العمل كان سلسًا ومليئًا بالطاقة الإيجابية، مما انعكس على الأداء أمام الكاميرا.

ومن المنتظر أن يحقق المسلسل حضورًا قويًا خلال عرضه، نظرًا لطبيعة قصته الخفيفة وأجوائه العائلية التي تجمع بين الكوميديا

العمل من تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج خالد سعيد، والإشراف الإعلامي للدكتور محمد محسن، ومن إنتاج شركة S_production للمنتجة سالي والي.

وتدور أحداث «على قد الحب» في إطار درامي اجتماعي رومانسي يمتد لـ30 حلقة، ويسلّط الضوء على تفاصيل الحياة العائلية وتداخلات العلاقات الإنسانية داخل منظومة الحب والزواج، في معالجة تجمع بين الدفء والواقعية.

ويُتوقَّع أن يكون المسلسل أحد أبرز الأعمال المرتقبة في رمضان 2026، نظرًا لثقل فريقه الفني واحترافية صنّاعه، إضافة إلى طبيعة موضوعه القريب من الجمهور.