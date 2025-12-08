منتخب عمان يفوز على جزر القمر ويودعان بطولة كأس العرب

حقق منتخب عمان مع منافسه جزر القمر بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس العرب.

وجاء هدفا عمان عن طريق خالد صبحي في الدقيقة 30 والدقيقة 43 من عمر الشوط الاول.

وفي الشوط الثاني حاول منتخب جزر القمر تقليل الفارق بهدف عن طريق دين نصر حميدو في الدقيقة 58 من عمر المباراة .

بهذه النتيجة يصل منتخب عمان للنقطة الرابعة في المركز الثالث خلف السعودية وصيف المجموعة برصيد 6 نقاط وتصدر المغرب المجموعة بـ 7 نقاط.



تشكيل منتخب عمان

حراسة المرمى: ابراهيم المخيني

الدفاع: مصعب الشقصي - احمد الخميسي - ثاني الرشيدي - يوسف المالكي

الوسط : عبدالله فواز - حارب السعدي - علي البوسعيدي

الهجوم : جميل اليحمدي - عصام الصبحي - زاهر الأغبري

فيما جاء تشكيل جزر القمر كالتالي :

حراسة المرمى : عادل أنزيماتي

الدفاع : كريم محمد - يانيس كاري - ياسين صندوه - نسيم أحمد

الوسط : قاسم حاجي - زينو محمد - حميدو علي

الهجوم :حسين الزكواني - إبرويهيم يوسف - عفان جامباي.