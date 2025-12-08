الأرصاد: منخفض أوروبي يضرب البلاد وتوقعات بأمطار غزيرة حتى نهاية الأسبوع

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة عدم الاستقرار التي تشهدها محافظات الجمهورية اليوم، موضحة أن موجة الأمطار التي سقطت على الدلتا ومدن القناة وشمال الصعيد جاءت مطابقة تمامًا للتنبؤات المعلنة مسبقًا.

وقالت غانم، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى خلال برنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد، إن بعض مناطق القاهرة والجيزة تتعرض حاليًا لهطولات متفرقة تختلف في شدتها، بالتزامن مع انخفاض محسوس في درجات الحرارة نتيجة تأثير منخفض جوي أوروبي شديد البرودة بدأ اليوم ويستمر لعدة أيام.

وأضافت أن درجات الحرارة ستبقى منخفضة حتى نهاية الأسبوع على الأقل، مع توقع زيادة كميات الأمطار خلال الساعات المقبلة لتصل إلى مستويات متوسطة ورعدية، وقد تتطور إلى غزيرة في مطروح والإسكندرية وشمال الدلتا ومحافظتي الغربية والشرقية، مشيرة إلى أن السواحل الشمالية ستكون الأكثر تأثرًا.

وأوضحت أن يومي الأربعاء والخميس سيشهدان أمطارًا متفاوتة الشدة بين منطقة وأخرى، بينما يرجح انحسار الموجة بحلول يوم الجمعة.

ونصحت غانم المواطنين بتوخي الحذر، والابتعاد عن أعمدة الإنارة والأشجار والمباني القديمة خلال سقوط الأمطار، والانتباه لتجمعات المياه على الطرق، مع الالتزام بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة ومتابعة التحديثات الجوية بشكل مستمر.

كما لفتت إلى اضطراب حالة البحر المتوسط نتيجة المنخفض الجوي، وهو ما يسهم في زيادة شدة الأمطار على المحافظات المطلة عليه.