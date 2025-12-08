شك في سلوكها.. تاجر يهشم رأس والدته بالشيخ زايد| ما القصة؟

باشرت النيابة العامة في الجيزة التحقيقات في واقعة إنهاء تاجر لحياة والدته بمنطقة الشيخ زايد زعما منه بشكه في سلوكها.

تاجر يهشم رأس والدته في الشيخ زايد

وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وصرحت بدفن جثمان السيدة المجني عليها عقب صدور تقرير الصفة التشريحية الخاص بها، وطلبت تحريات المباحث التكميلية في الواقعة.

حيث ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على تاجر لاتهامه بقتل والدته بتهشيم رأسها بقطعة حديد بعد شكه في سلوكها بمنطقة الشيخ زايد وتركها وفر هاربا.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا أفاد بالعثور على جثة سيدة بالغة من العمر 58 عاما مهشمة الرأس في شقتها بالشيخ زايد.

وتبين من المعاينة والتحريات التي أجرتها فرق المباحث في الجيزة أن وراء ارتكاب الواقعة نجل المجني عليها تاجر بالغ من العمر 40 عاما، حيث قام بتحطيم رأسها مستخدما قطعة حديد.

وعقب تقنين الاجراءات ألقت أجهزة أمن الجيزة القبض على المتهم وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة وبمواجهة المتهم أقر بارتكاب الواقعة تفصيليا.