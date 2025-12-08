أزمة مالية تضرب الزمالك..بنتايج وخمسة لاعبين يهددون بالرحيل

تعيش أروقة نادي الزمالك أزمة مالية حادة، بعد أن قرر الفلسطيني عمر فرج فسخ عقده مع الفريق من طرف واحد، بسبب تأخر صرف مستحقاته المالية، حيث منح اللاعب النادي فرصة للسداد دون جدوى، وهو ما دفعه للتوجه نحو الدوري السويدي للانضمام إلى أحد الأندية هناك، بعدما سبق له اللعب في السويد.

بنتايج يحاول اللحاق بصلاح مصدق

كما شهد النادي حالة من الاستياء بعد أن هدد خمسة لاعبين بفسخ عقودهم، وإرسال إنذارات رسمية لاتحاد الكرة بسبب تأخر صرف الرواتب، وهم محمود بنتايج وعبد الحميد معالي والبرازيلي خوان الفينا وسيف الجزيري وعدي الدباغ، بينما يتصدر المغربي محمود بنتايج قائمة اللاعبين الغاضبين، مطالبًا بحل عاجل لأزمة المستحقات المالية.

وسبق وأن قام اللاعب المغربي صلاح مصدق بفسخ تعاقده مع الزمالك والتعاقد مع فريق الوداد المغربي.

ويعيش الزمالك أزمات طاحنة بعد سحب أرض أكتوبر، حيث يعاني النادي من أزمات واضحة تعيقه عن صرف رواتب اللاعبين.

يسابق مسئولو الزمالك الزمن لتسوية الوضع المالي وتهدئة الأجواء، قبل أن تتفاقم الأزمة وتؤثر على استعدادات الفريق للمنافسات المقبلة، في ظل الضغط الجماهيري الكبير والحاجة للحفاظ على استقرار الفريق على المستوى الفني والإداري.