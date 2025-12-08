تعليق نارى من خالد بيومى على أزمة محمد صلاح مع ليفربول

علق الناقد الرياضى خالد بيومى، على أزمة نجم منتخب مصر الأول لكرة القدم محمد صلاح مع نادى ليفربول الإنجليزي.

وقال بيومى عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى إكس: حان الوقت لكي تتكاتف جماهير الكرة المصرية لدعم أسطورة مصر وأحد أبرز اللاعبين في أوروبا والعالم خلال السنوات الأخيرة.

وأكد بيومى: محمد صلاح بحاجة ماسة إلى المساندة في هذه المرحلة الحرجة من مسيرته الاحترافية.. يبدو أن صلاح يواجه محاولات لطمس تاريخه العظيم مع نادي ليفربول، وهو إنجاز لم يحققه أي لاعب آخر في تاريخ النادي الإنجليزي العريق.

وهز محمد صلاح، نجم ليفربول، أرجاء الدوري الإنجليزي بعد تصريحاته النارية ضد المدرب آرني سلوت، معبراً عن استيائه من إدارة النادي ووصفه بأنه أصبح "كبش فداء" للنتائج السلبية الأخيرة.

وتشير صحفية ذا أثلتيك إلى أن تصريحاته كانت مدروسة لزيادة الضغط على المدرب، رغم أن الأخير يحظى بدعم مجلس الإدارة.

ولم يشارك صلاح في آخر ثلاث مباريات لفريقه في الدوري الإنجليزي الممتاز، بما في ذلك التعادل 3-3 مع ليدز يونايتد، ما أثار غضبه واندلاع جدل واسع داخل الفريق.

ويعد صلاح، الذي وقع عقدًا لمدة عامين في أبريل الماضي، من أبرز لاعبي ليفربول خلال ثماني سنوات، حيث سجل أكثر من 250 هدفًا وفاز بلقبين للدوري الإنجليزي. ومع ذلك، لم يسجل سوى خمسة أهداف في 19 مباراة هذا الموسم، وسط تغييرات في تشكيل الفريق بعد وصول لاعبين جدد مثل فلوريان فيرتز وإيساك وهوغو إكيتيكي، ما أثر على دوره الهجومي.

وكشفت تقارير أن صلاح قضى وقتًا طويلًا يوم الأحد في مناقشات مع وكيله رامي عباس، قبل أن يعود يوم الاثنين إلى تدريبات الفريق، في جلسة للتعافي والاستعداد للمباريات المقبلة.

وأشارت تقارير، إلى أن زملاء صلاح والجهاز الفني لم يتفاجأوا بردة فعله، رغم أن حجم الانفجار تجاوز توقعات الكثيرين، مشيرين إلى أن الاستياء بدأ يتصاعد منذ سبتمبر الماضي بعد تغييرات كبيرة في تشكيل الفريق وطريقة اللعب.

ويأتي هذا الجدل قبل مواجهة ليفربول المرتقبة ضد إنتر ميلان، حيث من المتوقع أن يكون موقف صلاح محور نقاش كبير داخل النادي وخارجه، مع استمرار التوتر بين النجم المصري والمدرب الهولندي.