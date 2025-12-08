روني ينتقد محمد صلاح بعد تصريحاته ضد ليفربول

انتقد الإنجليزي واين روني، أسطورة فريق مانشستر يونايتد، الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول، بسبب تصريحات الأخير تجاه النادي.



ولم يشارك صلاح من البداية في آخر ثلاث مباريات للفريق الإنجليزي، وهاجم النادي ومدربه الهولندي آرني سلوت عقب التعادل مع ليدز يونايتد في الدوري الممتاز 3-3 يوم السبت الماضي، قائلا إنه أصبح كبش فداء للبداية السيئة للفريق هذا الموسم.



وأصبح قائد منتخب مصر - الذي وقع عقدًا لمدة عامين في أبريل الماضي، شخصية أيقونية خلال ثماني سنوات قضاها في ليفربول - إذ فاز بلقبين للدوري الإنجليزي الممتاز وسجل 250 هدفا في كافة المسابقات.



ومع ذلك، سجل خمسة أهداف فقط في 19 مباراة شارك فيها في كافة المسابقات هذا الموسم.



وقال روني في بودكاست خاص به: "إنه يدمر تاريخه تماما في ليفربول، سيكون من المحزن له أن يهدر كل شيء، لقد أخطأ في كل شيء، على أرني سلوت أن يظهر سلطته ويقول له أنت لن تسافر مع الفريق، ما قلته غير مقبول".



وأضاف: "اذهب إلى كأس الأمم الأفريقية ودع الأمور تهدأ، إذا كنت مكانه لما كان من الممكن أن يكون في الفريق".

وأوضح صلاح إنه يشعر كما لو كان قد "تمت التضحية به" مع فشل ليفربول في تكرار مستواه الذي قاده للفوز بلقب الدوري الموسم الماضي.



ويحتل فريق ليفربول حاليا المركز التاسع في الدوري الإنجليزي ويتأخر بفارق عشر نقاط عن أرسنال المتصدر بعد 15 مباراة.



واختتم روني: "إذا كان هناك أي شيء، فقد ضحى هو بليفربول بتصريحاته، أنا متأكد أنه سيندم على مدى العامين المقبلين على ما قاله".