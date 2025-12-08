قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دولة التلاوة .. تفاصيل الاشتراك في البرنامج ومواعيد عرضه وقيمة الجوائز
خاص.. الأهلي يقترب من مهاجم على طريقة وسام أبو علي| تفاصيل
صون أهل بيتك.. عبد الله رشدي: ترك الاحتشام ليس دليلا على التطور والتمدن
مصر وإيران يرفضان بقوة .. مونديال أمريكا يشعل الجدل بفاعلية مباراة الفخر
3 أسابيع.. خريطة إجازات 2026 للموظفين والطلاب
تصدير شحنة غاز مسال جديدة تبلغ 150 ألف متر مكعب من مجمع إدكو إلى تركيا
رئيس الوزراء: التكامل الإقليمي هو السبيل الأمثل لمواجهة تحديات الأمن الغذائي
الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا من تحول مفاجئ في حالة الطقس| تفاصيل
فتح باب التقدم للدفعة الثالثة من مبادرة 1000 مدير مدرسة|ننشر الشروط والتفاصيل
من مطروح للصعيد.. 7 محافظات تحت تأثير الأمطار الغزيرة يصاحبها البرق والرعد
محمد صلاح وجهاً لوجه مع أرني سلوت في تدريب ليفربول| فيديو
رياضة

روني ينتقد محمد صلاح بعد تصريحاته ضد ليفربول

صلاح
صلاح
مجدي سلامة

انتقد الإنجليزي واين روني، أسطورة فريق مانشستر يونايتد، الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول، بسبب تصريحات الأخير تجاه النادي.


ولم يشارك صلاح من البداية في آخر ثلاث مباريات للفريق الإنجليزي، وهاجم النادي ومدربه الهولندي آرني سلوت عقب التعادل مع ليدز يونايتد في الدوري الممتاز 3-3 يوم السبت الماضي، قائلا إنه أصبح كبش فداء للبداية السيئة للفريق هذا الموسم.


وأصبح قائد منتخب مصر - الذي وقع عقدًا لمدة عامين في أبريل الماضي، شخصية أيقونية خلال ثماني سنوات قضاها في ليفربول - إذ فاز بلقبين للدوري الإنجليزي الممتاز وسجل 250 هدفا في كافة المسابقات.


ومع ذلك، سجل خمسة أهداف فقط في 19 مباراة شارك فيها في كافة المسابقات هذا الموسم.


وقال روني في بودكاست خاص به: "إنه يدمر تاريخه تماما في ليفربول، سيكون من المحزن له أن يهدر كل شيء، لقد أخطأ في كل شيء، على أرني سلوت أن يظهر سلطته ويقول له أنت لن تسافر مع الفريق، ما قلته غير مقبول".


وأضاف: "اذهب إلى كأس الأمم الأفريقية ودع الأمور تهدأ، إذا كنت مكانه لما كان من الممكن أن يكون في الفريق".

وأوضح صلاح إنه يشعر كما لو كان قد "تمت التضحية به" مع فشل ليفربول في تكرار مستواه الذي قاده للفوز بلقب الدوري الموسم الماضي.


ويحتل فريق ليفربول حاليا المركز التاسع في الدوري الإنجليزي ويتأخر بفارق عشر نقاط عن أرسنال المتصدر بعد 15 مباراة.


واختتم روني: "إذا كان هناك أي شيء، فقد ضحى هو بليفربول بتصريحاته، أنا متأكد أنه سيندم على مدى العامين المقبلين على ما قاله".

واين روني مانشستر يونايتد ليفربول محمد صلاح

جثة فتاة

شهيدة الشرف.. حكاية فتاة حدائق القبة مع الذئب البشري| ماذا حدث؟

هل السلحفاة في البيت

هل السلحفاة في البيت تجلب الرزق والحظ وتعطل السحر؟.. احذرها

مشغولات ذهبية

سعر جرام الذهب الآن في مصر عقب تراجعه

الدولار

رسميا الآن .. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

تعطل رابط استمارة الشهادة الإعدادية

التعليم: التحديثات سبب تعطل رابط استمارة الشهادة الإعدادية..وسيعمل خلال ساعات

حالة الطقس

من مطروح للصعيد.. 7 محافظات تحت تأثير الأمطار الغزيرة يصاحبها البرق والرعد

فتاة - أرشيفية

سماح تطلب الخلع أمام محكمة الأسرة: خانِّي وأنا بولد بنتنا

محمد صلاح

تصاعد أزمة صلاح في ليفربول.. واستبعاده من مواجهتي إنتر وبرايتون يلوح في الأفق

الموضة تحت المطر.. كيف تختارين إطلالتك في الأيام الباردة؟

الموضة تحت المطر.. كيف تختارين إطلالتك في الأيام الباردة؟

جمال شعبان يكشف: 10 وصايا ذهبية لحماية القلب من ضيق الشرايين والجلطات منذ الطفولة

جمال شعبان: 10 وصايا ذهبية لحماية القلب من ضيق الشرايين والجلطات منذ الطفولة

الطقس

الشتاء يطرق الأبواب.. كيف تستعد الأسر لموجة البرد الأقوى هذا العام؟

الموضة تحت المطر.. كيف تختارين إطلالتك في الأيام الباردة؟

الموضة تحت المطر.. كيف تختارين إطلالتك في الأيام الباردة؟
الموضة تحت المطر.. كيف تختارين إطلالتك في الأيام الباردة؟
الموضة تحت المطر.. كيف تختارين إطلالتك في الأيام الباردة؟

جمال شعبان يكشف: 10 وصايا ذهبية لحماية القلب من ضيق الشرايين والجلطات منذ الطفولة

جمال شعبان يكشف: 10 وصايا ذهبية لحماية القلب من ضيق الشرايين والجلطات منذ الطفولة
جمال شعبان يكشف: 10 وصايا ذهبية لحماية القلب من ضيق الشرايين والجلطات منذ الطفولة
جمال شعبان يكشف: 10 وصايا ذهبية لحماية القلب من ضيق الشرايين والجلطات منذ الطفولة

الشتاء يطرق الأبواب.. كيف تستعد الأسر لموجة البرد الأقوى هذا العام؟

الطقس
الطقس
الطقس

وصفات 10 دقائق .. إنقاذ يوم الأمهات العاملات

وصفات 10 دقائق… إنقاذ يوم الأمهات العاملات
وصفات 10 دقائق… إنقاذ يوم الأمهات العاملات
وصفات 10 دقائق… إنقاذ يوم الأمهات العاملات

شروق القاسم

من طب الأسنان للرقص الشرقي.. الحقيقة الكاملة في أزمة شروق القاسم

أحمد سعد

من الفقر والطرد إلى قمة الشهرة.. أحمد سعد يكشف عن أسرار مشواره الفني

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

